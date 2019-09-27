Положение о Службе внешней разведки утверждено в Казахстане

Финансирование деятельности Службы внешней разведки осуществляется из республиканского бюджета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 18 сентября 2019 года "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", которым утверждено Положение о Службе внешней разведки Комитета национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, служба внешней разведки осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

Служба внешней разведки имеет вне места ее нахождения иные обособленные структурные подразделения, в том числе негласные, выполняющие часть функций Службы внешней разведки и не подлежащие учетной регистрации в уполномоченном органе.

Финансирование деятельности Службы внешней разведки осуществляется из республиканского бюджета.

Основными задачами Службы внешней разведки являются:

- обеспечение председателя Совета Безопасности, Президента, парламента и правительства, государственных органов и государственных организаций РК разведывательной информацией и аналитическими оценками, необходимыми для принятия решений в политической, финансово-экономической, военно-политической, научно-технической, гуманитарной, экологической и иных областях, затрагивающих национальные интересы республики;

- участие в разработке и реализации государственной политики в области национальной безопасности Республики Казахстан;

- содействие в реализации политики руководства государства в политической, военно-политической, финансово-экономической, научно-технической, гуманитарной, экологической и иных областях, затрагивающих национальные интересы страны;

- добывание разведывательной информации и реализация мер, направленных на недопущение реального и потенциального ущерба национальным интересам и безопасности республики со стороны специальных служб и организаций иностранных государств, террористических и экстремистских организаций, преступных сообществ (преступных организаций), а также отдельных лиц;

- обеспечение взаимодействия государственных органов и организаций РК в рамках разведывательного сообщества Республики Казахстан;

- обеспечение безопасности загранучреждений республики, реализация мер по защите государственных секретов и противодействию техническим разведкам в загранучреждениях республики во взаимодействии с официальным представителем КНБ;

- решение иных разведывательных задач в соответствии с законами РК и актами Президента страны.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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