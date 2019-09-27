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Зачем Майкл Джексон носил маску и клеил пластырь на нос

Телохранитель отметил, что Джексон в обычной жизни не использовал свой знаменитый макияж.

Фото : from-ua.com27 сентября 2019, 10:14

Телохранитель "короля поп-музыки" Майкла Джексона рассказал, зачем тот носил маску и клеил пластырь на нос, передает Рен ТВ.

По его словам, музыкант делал это для привлечения внимания зрителей и СМИ, сообщает Metro.

Телохранитель рассказал, что пластырь на носу был любимым приемом Джексона.

- Джексон хотел, чтобы его жизнь стала величайшей загадкой в мире. Жаль, что сейчас это привело к неприятным последствиям, — отметил он.

Телохранитель отметил, что Джексон в обычной жизни не использовал свой знаменитый макияж.

- Как-то он захотел сходить в гости к иллюзионисту Ури Геллеру. Он попросил вызвать машину за час, чтобы успеть войти в образ: сделать прическу и макияж,- рассказал телохранитель.

Майкл Джексон скончался от передозировки лекарственных препаратов. Трагедия произошла 25 июня 2009 года.


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