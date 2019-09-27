Устала ждать - казахстанка Фируза Шарипова заявила о завершении карьеры

В своем последнем бою, 20 апреля 2019 года, в Москве Фируза Шарипова победила техническим нокаутом россиянку Анастасию Тришеву.

Обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу из Казахстана Фируза Шарипова заявила о завершении карьеры. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram, передает Zakon.kz.

- Уважаемые друзья! Я решила завершить свою спортивную карьеру. Хочу поблагодарить своих тренеров, своего менеджера, свою команду за отличную работу! Вместе мы установили несколько рекордов Казахстана. Никто кроме нас в Казахстане не достигал за такой короткий срок таких больших результатов в профессиональном боксе.

К сожалению, мы остановились всего в одном шаге от главного титула в профессиональном боксе. Мы готовы были завоевать для Казахстана титул чемпионки мира WBC еще в 2018 году, но не смогли этого сделать только по финансовым причинам. Нам много раз обещали финансы для проведения боя за титул чемпионки мира WBC, но деньги так и не выделили.

Почти два года мы поддерживали мою форму, чтобы в любой момент завоевать этот титул.

Я устала ждать. Поддержание высокого уровня спортивной формы, необходимой для больших побед, требует огромных затрат сил, нервов и в том числе денег. К сожалению, я не вижу перспектив трансформации этих усилий в результат. Обнадеживающих обещаний за это время было много, но все они так и остались обещаниями. А жизнь идет, и я не готова тратить ее на бесплодные ожидания.

Хочу сказать огромное спасибо всем моим болельщикам и всем, кто поддерживал меня все эти годы. Простите меня за то, что я не смогла порадовать вас завоеванием главного титула. Я старалась, как могла, но не все в этом мире зависит от меня, - написала она.

Напомним, Фируза Шарипова дебютировала на профессиональном ринге 21 мая 2016 года и одержала десять побед, из которых пять – нокаутом. В 2017 году она завоевала три титула чемпионки мира в двух весовых категориях – по версиям IBO, WIBA и WBU. После этого спортсменка завоевала еще один престижный чемпионский пояс WBC Silver.

26 августа 2017 года она победила болгарку Милену Колеву в десятираундовом бою за титулы чемпионки мира в легком весе по версиям WIBA и WBU.

Уже 30 декабря 2017 года она встретилась с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк в бою за титул чемпионки мира во втором полулегком весе по версии IBO. Также на кону стоял вакантный титул WBC Silver. Шарипова одержала победу и в этом поединке, завоевав мировые чемпионские звания.

Отметим, что спортсменка была обязательным претендентом на титул чемпионки мира по версии самой престижной организации в боксе WBC. Сейчас он принадлежит финке Еве Вальстрем, поединок с которой был запланирован, но так и не состоялся.

В своем последнем бою, 20 апреля 2019 года, в Москве Фируза Шарипова победила техническим нокаутом россиянку Анастасию Тришеву.

При этом на любительском ринге спортсменка завоевала бронзу чемпионата Азии (2012), а также два золота чемпионатов Казахстана (2012, 2013). Также она является серебряным и бронзовым призером ЧК (2014 и 2016).

Фируза Шарипова признана самой красивой представительницей единоборств и уже во второй раз подряд вошла в ТОП-10 выдающихся женщин Казахстана. Она является обладательницей национальной премии “Народный любимец года” как лучшая спортсменка

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