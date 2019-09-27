Лукашенко об отношениях с Токаевым: Между людьми химия должна быть какая-то

Глава Беларуси отметил блестящие отношения с главой Казахстана.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями украинских средств массовой информации. Он ответил на муссу вопросов. Также была затронута тема отношений с Казахстаном, передает Zakon.kz.

Текст интервью размещен на сайте президента Беларуси.

- Я очень много веду переговоров с людьми, которые новые во власти. Допустим, Токаев - Президент Казахстана. Между людьми химия должна быть какая-то. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга. Он образованный человек, китайский язык выучил в свое время. У меня особое к нему уважение, хотя мы и с Первым Президентом Казахстана в очень добрых отношениях, - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, он может все доверить нынешнему лидеру Казахстана и говорить с ним абсолютно откровенно.

- Он не будет истолковывать кому-то иначе мои слова. Думаю, что такой и ваш президент (от ред.: Зеленский). У меня не будет закрытых тем, недомолвок, но если это нужно будет вашему президенту, - отметил Лукашенко.

Теплые и искренние отношения, рассказал Александр Лукашенко, связывают его и с президентом России Владимиром Путином.

- Я ему все могу рассказать: от личного до государственного. Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено, - добавил белорусский лидер. - С Порошенко у нас были блестящие отношения. Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся.

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