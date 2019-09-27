Еще один заключенный в колонии Заречного пожаловался на избиения

Также на видео были показаны условия содержания в ДИЗО - осужденный жалуется на них, показывая кирпичи на полу.

Отбывающий наказание в учреждении ЕС-164/6 (незакрытое учреждение в Заречном, Алматинская область) Валерий Цой завел страницу в Instagram, куда выложил видео с жалобами на условия содержания в дисциплинарном изоляторе (ДИЗО) и на избиение его по приказу руководства, передает Zakon.kz.

На видеозаписях осужденный Цой показывает следы побоев на ноге и спине, которые в синяка и сильно опухли. Он утверждает, что его несколько раз избивал другой заключенный из-за смарт-часов, на другом видео он говорит, что его избили в изоляторе по приказу начальника. Также мужчина рассказал, что в ДИЗО нельзя держать деньги и мобильные телефоны, но начальство разрешает это за небольшое вознаграждение.

Также на видео были показаны условия содержания в ДИЗО - осужденный жалуется на них, показывая кирпичи на полу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Остановите этот беспредел!!! @tokayev_online @zakon.kz @zakon___kz Публикация от Валерий Цой (@valerijcoj1967) 22 Сен 2019 в 12:35 PDT

В КУИС МВД РК эти видео изучили и прокомментировали в ответе на официальный запрос.

Так, и.о.председателя КУИС МВД РК Тенизжан Джанибеков относительно условий в ДИЗО сообщил, что там идет ремонт, который завершится в кратчайшие сроки.

- По факту полученных осужденным телесных повреждений проводится служебная проверка. В госпитализации не нуждается. Данный случай зарегистрирован в книге учета и информации. По предварительным данным, осужденный нанес себе телесные повреждения с помощью других осужденных, в целях уклониться от перевода в учреждение закрытого типа. Осужденный Цой В.В. является злостным нарушителем порядка отбывания наказания и склонен к актам членовредительства, - рассказал Джанибеков.

Относительно денег, которые Цой показывает на видео, спикер отметил, что согласно уголовно-исполнительному законодательству лицам, отбывающим наказание в учреждениях минимальной безопасности разрешается хранить при себе денежные средства.

- По факту использования осужденным мобильного телефона назначено служебное расследование в отношении сотрудников колонии-поселения, - заключил и.о.председателя КУИС МВД РК.

Поселок Заречный этим летом получил печальную славу из-за распространенного видеоролика, на котором сотрудники учреждения ЛА-155/8 избивали заключенных. После этого последовали увольнения, завели уголовные дела.

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