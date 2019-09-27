Султанов прокомментировал высказывание председателя ЕАБР о единой валюте

Эксперты и СМИ на различных площадках часто беспричинно будируют данный вопрос.

Председатель Евразийского Банка Развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов в интервью "Российской газете" высказался о создании единой валюты для ЕАЭС, ее возможном названии и позиционирования ЕАБР в качестве прообраза будущего центрального банка ЕАЭС. Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов прокомментировал эти высказывания, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В интервью Бельянинов говорит, что ЕАБР - это прообраз будущего центрального банка ЕАЭС, только без права денежной эмиссии. Относительно названия возможной единой валюты ЕАЭС он сказал: "Я считаю, что рубль. Потому что он достаточно широко используется на экономическом пространстве пяти стран".

Комментируя сказанное, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил, что ЕАБР является всего лишь международным институтом развития, который финансирует инвестиционные проекты интеграционного характера.

- Поэтому, думаю, что мандата обсуждать вопрос введения единой валюты в рамках ЕАЭС у него нет и быть не может. Полагаю, это выражение личной позиции Андрея Юрьевича, как эксперта, которую может высказать каждый. Действительно, эксперты и СМИ на различных площадках часто беспричинно будируют данный вопрос. Однако, важно раз и навсегда зафиксировать в умах наших граждан, что вся нормативная база ЕАЭС строго соблюдает вопросы суверенитета каждого участника. Вопросы валютного регулирования и проведения торговых расчетов также являются суверенными, - сказал министр.

По его словам, основная задача всех органов ЕАЭС – отмена барьеров в торговле между нашими странами, в том числе при помощи введения единых стандартов и требований к товарам и применение единых тарифных/нетарифных мер и других инструментов к импорту из третьих стран.

- Учитывая, что финансовый рынок и монетарная политика напрямую влияют на условия торговли, конкурентоспособность товаров и услуг, мы договорились использовать согласованные инструменты, позволяющие их координировать... ...В целом, к 2025 году мы планируем состыковку законодательств в страховой и банковской сферах и сфере, регулирующей рынок ценных бумаг. Для этого планируется создать орган, который будет располагаться в Алматы, - проинформировал Султанов.

Новый орган займется ведением реестра субъектов общего финансового рынка, разработкой рекомендаций по сотрудничеству с международными организациями и по улучшению законодательств государств ЕАЭС для их соответствия международным стандартам.

- При этом вести монетарную политику, обеспечивать финансовую стабильность, осуществлять надзор за субъектами финансового рынка национальные банки наших стран будут самостоятельно. Я перечислил тот основной массив работы, который мы будем планомерно реализовывать в финансовом секторе ЕАЭС. И еще раз хочу сказать: на пространстве Евразийского союза введение единой валюты не планируется, - заключил он.

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