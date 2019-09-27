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Новые взрывы в Арыси: двое из 10 пострадавших саперов выписаны

Остальные восемь военнослужащих в настоящее время остаются в военном госпитале Алматы.

Фото : mabdualiyeva27 сентября 2019, 12:49

Двое пострадавших в Арыси саперов выписаны из госпиталя, передает Zakon.kz.

Двоих военнослужащих, которые пострадали в ходе ликвидации ЧС в Арыси 21 сентября, выписали из Военно-клинического госпиталя Министерства обороны РК в Алматы в свои воинские части.

Как объяснили в медицинском учреждении, пациенты прошли военно-врачебную комиссию, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Выписанные военнослужащие до момента полного восстановления освобождены от исполнения обязанностей воинской службы.

Остальные восемь военнослужащих в настоящее время остаются в военном госпитале Алматы.

Военные врачи оценивают их состояние как стабильное и продолжают лечение. По словам начальника Военно-клинического госпиталя полковника медицинской службы Самата Сарсенбаева, проведены необходимые инструментальные лабораторно-диагностические обследования, плановое лечение продолжается.

21 сентября группа выполняла плановые подрывные работы на территории специально-оборудованного полигона в 60 км от города Арысь в соответствии с инструкциями и рекомендациями зарубежных экспертов. Во время работ на дне взрывной ямы произошла детонация запала ручной гранаты. Основной частью повреждений военнослужащих были секучие ранения кожи и мягкой ткани мелкими осколками (1-2 мм).


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