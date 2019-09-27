Саин призвала отдать детям деньги, предназначенные на показательные мероприятия

Она также сообщила, что сейчас они сотрудничают с МОН по разработке модели подушевого финансирования детей.

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин призвала чиновников запретить проводить показательные мероприятия, а отдать эти деньги на развитие детей, передает Zakon.kz.

- Дети нападают друг на друга, выбили глаз ребенку, кто-то поджог другого ребенка, кто-то мучает животных, где-то дети идут уже на сексуальное насилие. Это все из-за того, что они самоутверждаются таким образом и проводят так время. Время детей должно быть занято тем, что их развивает. Это значит, мы должны дать детям возможность развиваться в искусстве, спорте, науке, - сказал Аружан Саин на брифинге в СЦК.

По ее словам, нужно, чтобы в шаговой доступности для каждого ребенка независимо от уровня финансовых возможностей родителей, социального, воспитания, дети имели доступ ко всему, что их развивает.

- Сегодня это называется дополнительным образованием, но это дополнительное образование - очень важная составляющая воспитания детей. Это должно быть реализовано в каждом регионе, должны быть восстановлены Дома культуры, Дворцы спорта, через систему образовательных организаций через вовлечение бизнеса детям бесплатно для семей должны быть доступны все эти кружки и спортсекции. Слово бесплатно здесь неправильно. Это наши налоги. Мы - граждане - платим налоги, это деньги, которые сегодня есть у государства. И Касым-Жомарт Кемелевич и Нурсултан Абишевич постоянно говорили, что деньги должны доходить до народа. Надо перестать их тратить на показательные и имиджевые мероприятия, концерты, всякие праздники, которые не приносят никакого толка. Они проводятся с огромными бюджетами, - считает Уполномоченный по правам ребенка.

В связи с этим она обратилась к чиновникам местного уровня.

- У меня обращение к местным исполнительным органам, к руководителем регионов: пересмотреть всю свою политику финансовую в регионах и запретить проводить эти мероприятия, направить все деньги на детей и через год вы получите огромное количество самых красивых и лучших мероприятий где будут выступать дети, где будут соревноваться друг с другом и в спорте и в танцах и в музыке. И это будет самое главное достижение, - сказала Саин.

Она также сообщила, что сейчас они сотрудничают с МОН по разработке модели подушевого финансирования детей, чтобы каждому ребенку было доступно как минимум две секции или кружка по направлениям, которые выберет ребенок. Деньги будут идти за ребенком и у каждого ребенка будет возможность заниматься любимым делом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!