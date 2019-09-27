Иностранец погиб на Чарыне, делая фото 

Он скончался на месте.

Гражданин Королевства Нидерланды погиб на Чарыне, при проведении фотосъемки. Он упал с обрыва, сообщает Zakon.kz.

- 18 сентября 2019 года в Алматинской области на территории ГНПП "Чарынский каньон" произошел несчастный случай, предварительно при проведении фотосъемки, упал с обрыва (высотой около 10 м.) и скончался на месте гражданин Королевства Нидерланды, 1945 года рождения, который находился в составе туристической группы. Состав группы 21 человек, все иностранные граждане, - говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.

Туристическая группа направлялась на Кольсайские озера на 3-х автобусах, одной из туристических компании города Алматы.

Фото: ДЧС Алматинской области

Как обезопасить себя в туристических поездках

Алматинская область славится своими достопримечательностями: Кольсайскими озерами, Чарынским каньоном, Тургеньским ущельем, Поющими барханами, курганами Бес-шатыр, горами Джунгарского Алатау и т.д.

Туристы приезжают посмотреть все эти красоты со всех уголков земли. Но наряду с приятными впечатлениями от увиденного, случаются с ними и несчастные случаи.

1. Перед выходом на туристический маршрут, необходимо:

- сообщать родным или друзьям о своем направлении и планируемой длительности пребывания;

- в обязательном порядке заблаговременно зарегистрироваться в поисково-спасательном подразделении ДЧС Алматинской области, уведомить сотрудников Департамента по следующим электронным адресам - edds_dchs_almob@emer.kz , od_dchs_almob@emer.kz , дежурного оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области по телефонам - 8(7282) 305570, 112;

- указать контактные телефоны и схему маршрута;

- сообщить даты отбытия и прибытия и др. необходимую информацию.

2. Для первого похода по незнакомому маршруту желательно найти в попутчики того, кто уже по нему ходил, или постараться заранее найти об этом маршруте информацию. Никогда не ходите в горы по незнакомому маршруту без проводника. В горах можно заблудиться, набрести на опасное дикое животное, упасть в обрыв. Зимой в горах могут случиться снежные лавины, летом - обвалы камней.

3. Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. При ухудшении погоды спускайтесь вниз, а не поднимайтесь вверх.

4. Если вы путешествуете в группе или компании друзей – лучше держаться вместе. Обязательно иметь при себе медицинскую аптечку с необходимым запасом лекарственных препаратов. Темп движения определяется по слабейшему в группе.

5. Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или в темное время суток. Выясните прогноз погоды перед выходом на маршрут.

6. Если Вы берете с собой в горы детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их без присмотра и внимания.

7. Имейте с собой достаточный запас воды. Возьмите с собой ориентиры на местности (компас).

8. Не забирайтесь на крутые склоны в целях исключения травматизма.

9. Не допускайте перегрева, переохлаждения организма.

10. На горных маршрутах внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.

11. Если вы отправляетесь на несколько дней, то запишите в свои мобильные телефоны номер ДЧС Алматинской области - 112, который работает в круглосуточном режиме.

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