Иностранец погиб на Чарыне, делая фото
Он скончался на месте.
Гражданин Королевства Нидерланды погиб на Чарыне, при проведении фотосъемки. Он упал с обрыва, сообщает Zakon.kz.
- 18 сентября 2019 года в Алматинской области на территории ГНПП "Чарынский каньон" произошел несчастный случай, предварительно при проведении фотосъемки, упал с обрыва (высотой около 10 м.) и скончался на месте гражданин Королевства Нидерланды, 1945 года рождения, который находился в составе туристической группы. Состав группы 21 человек, все иностранные граждане, - говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.
Туристическая группа направлялась на Кольсайские озера на 3-х автобусах, одной из туристических компании города Алматы.
Фото: ДЧС Алматинской области
Как обезопасить себя в туристических поездках
Алматинская область славится своими достопримечательностями: Кольсайскими озерами, Чарынским каньоном, Тургеньским ущельем, Поющими барханами, курганами Бес-шатыр, горами Джунгарского Алатау и т.д.
Туристы приезжают посмотреть все эти красоты со всех уголков земли. Но наряду с приятными впечатлениями от увиденного, случаются с ними и несчастные случаи.
1. Перед выходом на туристический маршрут, необходимо:
- сообщать родным или друзьям о своем направлении и планируемой длительности пребывания;
- в обязательном порядке заблаговременно зарегистрироваться в поисково-спасательном подразделении ДЧС Алматинской области, уведомить сотрудников Департамента по следующим электронным адресам - edds_dchs_almob@emer.kz , od_dchs_almob@emer.kz , дежурного оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области по телефонам - 8(7282) 305570, 112;
- указать контактные телефоны и схему маршрута;
- сообщить даты отбытия и прибытия и др. необходимую информацию.
2. Для первого похода по незнакомому маршруту желательно найти в попутчики того, кто уже по нему ходил, или постараться заранее найти об этом маршруте информацию. Никогда не ходите в горы по незнакомому маршруту без проводника. В горах можно заблудиться, набрести на опасное дикое животное, упасть в обрыв. Зимой в горах могут случиться снежные лавины, летом - обвалы камней.
3. Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. При ухудшении погоды спускайтесь вниз, а не поднимайтесь вверх.
4. Если вы путешествуете в группе или компании друзей – лучше держаться вместе. Обязательно иметь при себе медицинскую аптечку с необходимым запасом лекарственных препаратов. Темп движения определяется по слабейшему в группе.
5. Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или в темное время суток. Выясните прогноз погоды перед выходом на маршрут.
6. Если Вы берете с собой в горы детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их без присмотра и внимания.
7. Имейте с собой достаточный запас воды. Возьмите с собой ориентиры на местности (компас).
8. Не забирайтесь на крутые склоны в целях исключения травматизма.
9. Не допускайте перегрева, переохлаждения организма.
10. На горных маршрутах внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
11. Если вы отправляетесь на несколько дней, то запишите в свои мобильные телефоны номер ДЧС Алматинской области - 112, который работает в круглосуточном режиме.
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