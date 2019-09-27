Появились подробности задержания Руслана Жанпеисова

26 сентября полиция Шымкента задержала известного гражданского активиста.

Известный гражданский активист Руслан Жанпеисов (псевдоним, его настоящее имя Бибарс Раимбеков - ред.) подозревается в уголовных правонарушениях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

- 26 сентября 2019 года житель Шымкента Раимбеков Б. задержан и водворен в ИВС по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 293 ч.3 п.2 УК РК (хулиганство), ст.107 ч.2 п.5 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений) и ст. 378 ч.2 УК РК (оскорбление представителя власти), - говорится в сообщении.

По информации МВД, 11 июня 2019 года в Аль-Фарабийское управление полиции Шымкента с заявлением на Раимбекова Б. в полицию обратился местный житель по факту причинения вреда его здоровью. Выяснилось, что неизвестный на мотоцикле преследовал автомобиль потерпевшего. После остановки авто мужчина, преследовавший потерпевшего, беспричинно выстрелил из аэрозольного устройства ему в глаза. В ходе расследования изучены видеоматериалы с камер наблюдения, которые доказывают хулиганские действия Раимбекова. Учитывая это, по данному факту было начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 3 п. 2 УК РК. Согласно заключению судебной экспертизы, потерпевшему причинен средний вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты остроты зрения. В связи с этим 26 сентября по факту начато досудебное расследование по ст. 107 ч.2 п.5 УК РК.

Кроме того, 5 сентября поступило заявление от сотрудника полиции. Он сообщил, что во время несения им службы Раимбеков оскорблял его нецензурными словами. Согласно заключению экспертизы, в разговоре с полицейским в речи Раимбекова содержатся слова, которые имеют неприличную форму и оскорбительный характер в отношении сотрудника полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст.378 ч.2.

Раимбеков Бибарс (Жанпеисов Руслан) систематически нарушает общественный порядок, за что неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Имеет три судимости и отбывал наказание в исправительных учреждениях за совершение уголовных преступлений по ст. 175 ч.2 УК РК (кража), по ст. 103 ч. 1 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 399 УК РК (незаконное использование специальных средств негласного получения информации).

26 сентября полиция Шымкента задержала известного гражданского активиста Руслана Жанпеисова.

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