Директора школы-гимназии в Алматы осудили за взятку

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25-кратной суммы взятки – 1 250 000 тенге.

В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Динары Найзабековой, преданной суду по ст.366 ч.1 (Получение взятки) УК РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда.

Судом установлено, что 28 августа 2019 года женщина обратилась к директору общеобразовательной школы гимназии №98 с вопросом о переводе ее сына. Директор школы в ходе беседы потребовала взятку за действия, входящие в ее служебные полномочия.

- Найзабекова, являющаяся должностным лицом, сообщила о необходимости передачи денежных средств в размере 50 000 тенге, за перевод несовершеннолетного сына М. Далее, М. осознавая незаконность действий Найзабековой, обратилась с заявлением в Антикоррупционную службу по городу Алматы, - сообщили в суде.

Приговором суда Найзабекова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.1 УК РК, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25-кратной суммы взятки – 1 250 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления и др.

Также, с осужденной взыскан принудительный платеж в размере 15 МРП в сумме 37 875 тенге в Фонд компенсации потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу.

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