Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бывшего акима Есика оштрафовали на 100 млн тенге за взятку

Бывшего акима Есика оштрафовали на 100 млн тенге за взятку Фото: pixabay
Экс-акима города Есик признали виновным в получении взятки, и суд ему назначил наказание в виде штрафа в размере 50-кратной суммы взятки, что составляет 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Енбекшиказахского районного суда Алматинской области, следствием экс-аким обвинялся в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 366 УК), руководитель ТОО – в даче взятки (ч. 2 ст. 367 УК).

Судом установлено:

  • В апреле 2023 года между аппаратом акима Есик и ТОО был заключен договор по благоустройству 10 детских площадок города.
  • В начале октября 2023 года аким запросил взятку в размере 2 млн тенге у руководителя ТОО за беспрепятственное подписание оставшихся актов выполненных работ, полного принятия объектов и осуществления полной оплаты по договору государственных закупок, а также полного возмещения расходов связанных с дополнительными работами за счет бюджетных средств.
  • 6 октября 2023 года чиновник, ссылаясь на занятость в связи с проведением культурного мероприятия, попросил своего заместителя, не посвященного в преступные планы, встретиться с руководителем ТОО и получить от него денежные средства в сумме 2 млн тенге, которые впоследствии были переданы руководителем ТОО.
  • Вина подсудимых доказана и подтверждена материалами уголовного дела, в том числе показаниями подсудимых и свидетелей, протоколом обыска личной автомашины, очными ставками, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия и другими собранными по делу доказательствами.
"При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание: у бывшего акима – наличие трех малолетних детей, чистосердечное раскаяние, явку с повинной и признание вины; у руководителя ТОО – наличие двух малолетних детей, чистосердечное раскаяние, явку с повинной и признание вины", – говорится в сообщении.

Нарушение экс-акимом принятой присяги признано обстоятельством, отягчающим его ответственность и наказание. Отягчающих обстоятельств у другого подсудимого не установлено.

"Приговором суда экс-аким признан виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 366 УК) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50-кратной суммы взятки, что составляет 100 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Руководитель ТОО признан виновным в даче взятки (ч. 2 ст. 367 УК) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 60 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – отмечается в сообщении.

В суде также сообщили, что осужденные обязаны уплатить штраф не позднее одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. При неуплате штрафа в установленные сроки наказание в виде штрафа подлежит замене на лишение свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель акима Жетысуского района Алматы осужден на 6 лет за получение взятки в размере 13,8 млн тенге.


Читайте также

Казахстан Астана корь Сархат Бейсенова исследование
Откуда появился вирус кори, поражающий казахстанцев
сложная операция младенцу в Алматы
Младенцу с тяжелыми врожденными патологиями провели сложную операцию врачи Алматы
Могут ли ввести урок по сексуальному просвещению в школах Казахстана, рассказала Дуйсенова
Могут ли ввести урок по сексуальному просвещению в школах Казахстана, рассказала Дуйсенова
Диана Абдуллаева
Есик
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: