Бывшего акима Есика оштрафовали на 100 млн тенге за взятку

Экс-акима города Есик признали виновным в получении взятки, и суд ему назначил наказание в виде штрафа в размере 50-кратной суммы взятки, что составляет 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Енбекшиказахского районного суда Алматинской области, следствием экс-аким обвинялся в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 366 УК), руководитель ТОО – в даче взятки (ч. 2 ст. 367 УК).

Судом установлено:

В апреле 2023 года между аппаратом акима Есик и ТОО был заключен договор по благоустройству 10 детских площадок города.

В начале октября 2023 года аким запросил взятку в размере 2 млн тенге у руководителя ТОО за беспрепятственное подписание оставшихся актов выполненных работ, полного принятия объектов и осуществления полной оплаты по договору государственных закупок, а также полного возмещения расходов связанных с дополнительными работами за счет бюджетных средств.

6 октября 2023 года чиновник, ссылаясь на занятость в связи с проведением культурного мероприятия, попросил своего заместителя, не посвященного в преступные планы, встретиться с руководителем ТОО и получить от него денежные средства в сумме 2 млн тенге, которые впоследствии были переданы руководителем ТОО.

Вина подсудимых доказана и подтверждена материалами уголовного дела, в том числе показаниями подсудимых и свидетелей, протоколом обыска личной автомашины, очными ставками, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия и другими собранными по делу доказательствами.

"При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание: у бывшего акима – наличие трех малолетних детей, чистосердечное раскаяние, явку с повинной и признание вины; у руководителя ТОО – наличие двух малолетних детей, чистосердечное раскаяние, явку с повинной и признание вины", – говорится в сообщении.

Нарушение экс-акимом принятой присяги признано обстоятельством, отягчающим его ответственность и наказание. Отягчающих обстоятельств у другого подсудимого не установлено.

"Приговором суда экс-аким признан виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 366 УК) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50-кратной суммы взятки, что составляет 100 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Руководитель ТОО признан виновным в даче взятки (ч. 2 ст. 367 УК) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 60 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – отмечается в сообщении.

В суде также сообщили, что осужденные обязаны уплатить штраф не позднее одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. При неуплате штрафа в установленные сроки наказание в виде штрафа подлежит замене на лишение свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель акима Жетысуского района Алматы осужден на 6 лет за получение взятки в размере 13,8 млн тенге.



