Тарифы на электричество, аттестация полицейских, реклама алкоголя – итоги недели

А также предложения по изменению законодательства, касающиеся СМИ.

О важных изменениях в законодательстве и жизни казахстанцев, произошедших на этой неделе, рассказывает Zakon.kz.

Предельные тарифы на электроэнергию

Приказом и.о. министра энергетики РК от 23 сентября 2019 года внесены изменения в приказ от 14 декабря 2018 года "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию".

В частности, Предельные тарифы на электрическую энергию для группы энергопроизводящих организаций изложены в новой редакции согласно приложению к приказу.

Энергопроизводящая организация самостоятельно устанавливает отпускную цену на электрическую энергию, но не выше предельного тарифа соответствующей группы энергопроизводящих организаций.

Предельный тариф утверждается по группам энергопроизводящих организаций на срок не менее трех лет с разбивкой по годам и ежегодно корректируется с учетом необходимости обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли.

Базой для определения предельного тарифа на первый год его действия является максимальная фактическая цена, сложившаяся в соответствующей группе энергопроизводящих организаций в течение года, предшествовавшего году введения предельных тарифов.

Приказ вводится в действие с 1 октября 2019 года.

Правила проведения внеочередной аттестации сотрудников полиции

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 19 сентября 2019 года о внесении изменений в Правила проведения внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан.

В частности, правила говорят о проведении внеочередной аттестации:

председателей комитетов административной полиции, миграционной службы и их заместителей;

начальников департаментов центрального аппарата МВД РК и их заместителей;

начальников департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы, на транспорте, а также их заместителей;

начальников Алматинской, Карагандинской, Костанайской академий, Актюбинского юридического института и их заместителей.

Основными критериями оценки при внеочередной аттестации являются:

- способность сотрудников выполнять возложенные на них должностные обязанности и результаты их работы;

- уровень знаний и практических навыков.

Аттестация включает три этапа:

- подготовка к проведению аттестации;

- собеседование с сотрудниками, проводимое Высшей аттестационной комиссией при Президенте РК по проведению внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел РК;

- вынесение решения комиссией.

Кадровое подразделение письменно уведомляет сотрудников о сроках проведения внеочередной аттестации не позднее чем за месяц до начала ее проведения.

Руководитель сотрудника, подлежащего аттестации, оформляет его служебную характеристику, ознакомляет его и в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения аттестации направляет ее в соответствующее кадровое подразделение.

На заседании комиссии проводится собеседование с аттестуемым сотрудником, которое подлежит стенографированию.

Сотрудники, отсутствовавшие на заседании комиссии по уважительным причинам, проходят внеочередную аттестацию по выходу на службу.

По итогам собеседования комиссия принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности и рекомендуется для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность*;

- соответствует занимаемой должности;

- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению в должности;

- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к переводу в другую службу (должность);

- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению из органов внутренних дел.

Решения комиссии принимаются голосованием, которое проводится путем заполнения членами комиссии на заседании листов голосования и в течение трех рабочих дней оформляется протоколом.

Кадровое подразделение вносит решение комиссии в аттестационный лист сотрудника.

Сотрудник ознакомляется с решением комиссии под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Сотрудник, не прошедший внеочередную аттестацию или отказавшийся продолжить службу в органах внутренних дел на иных, в том числе нижестоящих должностях, подлежит увольнению в порядке, установленном законом "О правоохранительной службе".

Домовую книгу уберут из перечня документов, требуемых на границе с Россией

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты приняли закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской госграницы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 20016 года".

По словам заместителя министра иностранных дел РК Марата Сыздыкова, сегодня с Россией имеется 51 официальный контрольно-пропускной пункт, из них 30 автомобильных, 20 железнодорожных и один речной.

- Для жителей приграничных регионов рассматриваемым соглашением предусмотрено 105 мест пересечения границы. За сутки указанные места пересекают до тысячи жителей приграничных регионов. В целом ситуация на границе РК и РФ является уникальной. Подобного режима работы нет больше нигде, ни на одном другом участке госграницы РК. Это еще раз подчеркивает стратегический характер сотрудничества РК и РФ. Для многих жителей приграничных регионов нашей страны, российские районные и областные центры ближе, чем эти же центра РК. Нельзя также забывать и о контактах между родственниками, близкими людьми, соседями, - сказал он.

Как добавил замглавы ведомства, в 2006 году было подписано межправительственное соглашение о пересечении казахстанско-российской госграницы жителями приграничных территории двух стран, которое предусматривает порядок и перечень документов, по которому они пересекают границу.

- В связи с изменениями во внутреннем законодательстве РК, связанными с отменой книги регистрации граждан, так называемой Домовой книгой и введением адресной справки, возникла необходимость внесения их в упомянутое соглашение посредством принятия соответствующего протокола. Документ направлен на упрощение порядка пресечения границы. Он дает возможность перейти границы по удостоверению личности и адресной справке, - пояснил Сыздыков.

Как указывается в заключении профильного комитета Сената, Домовая книга отменена в Казахстане в 2011 году. В связи с этим ст. 1 протокола вносятся изменения, согласно которым к удостоверению личности (паспорту) должен прилагаться документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории (адресной справке), выданный уполномоченным госорганом.

Реклама алкогольных напитков в СМИ

В Казахстане предлагают снять запрет на рекламу алкогольных напитков, произведенных на территории страны, в средствах массовой информации.

- Изменения в закон о СМИ вносятся на снятие запрета на рекламу товарного знака, либо наименования пива и вина, произведенного на территории Казахстана. Хотелось бы отметить, что перед тем, как была инициирована данная норма, нами был изучен международный опыт, а также состояние медиасферы на текущий день, - сказала на заседании общественного совате в сфере информации и общественного развития глава департамента госполитики в области СМИ Бахнияз Карашина, представляя проект закона по вопросам информации.

По ее словам, наблюдается тенденция на размещение демонстрации и рекламы напитков вина и пива производства России, дальнего и ближнего зарубежья, однако отечественные СМИ лишаются такого дополнительного источника дохода.

- Мы изучили все моменты соблюдения этой грани и баланса по ненанесению вреда по формированию здорового образа жизни. В этой связи в рамках поправок в закон о рекламе предусматривается ряд ограничений и условий для рекламы таких напитков, - уточнила глава департамента.

Таким образом, согласно законопроекту, для печатных изданий реклама не должна размещаться на первой и последней полосах газет и обложек журналов, а для телеканалов такая реклама будет разрешена с 22 часов вечера до 6 утра местного времени.

- Здесь мы учитываем закон о защите детей от вредной информации. В это время по закону дети не должны находиться у телевизора, соответственно трансляция такой рекламы им не навредит. Реклама во время трансляции будет сопровождаться обязательным предупреждением о вреде злоупотребления таких напитков, и после она будет сопровождаться социальным роликом по формированию ЗОЖ, - заключила Карашина.

Стимулирование СМИ нулевым НДС

Для стимулирования отечественных газет и журналов предлагается стимулировать нулевым НДС, сообщила на заседании общественного совета в сфере информации и общественного развития директор департамента государственной политики в области СМИ Бахнияз Карашина.

- Поправки в Налоговый кодекс предусматривают НДС по нулевой ставке для печатных изданий, и рассчитаны на 10-летний период со сроком введения в действие с 2021 года. В целях стимулирования развития печатных СМИ и продвижения контента в сети интернет нулевая ставка будет предоставляться с обязательным условием наличия онлайн версии, - сказала Карашина.

По ее словам, эта норма предоставляет собой дополнительный источник для развития контента отечественных печатных изданий и даст массовый старт перехода СМИ на цифровой формат.

- Поправки в закон о СМИ предусматривают выведение регионального государственного информационного заказа из системы госзакупок, формирование единых правил и методик размещения госинформзаказа на республиканском и региональном уровнях, - пояснила глава департамента.

Она добавила, что законодательно будет закреплен статус и полномочия республиканской и региональной комиссии по формированию госинформполитики.

- В рамках поправок в закон о доступе к информации предлагается ввести ряд новых понятий, как "интернет портал открытого диалога", "слышащее государство" и "общественный интерес". Также в законопроекте предусматриваются поправки, связанные с обеспечением доступа к информации для лиц с ограниченными возможностями, - рассказала Карашина.

Всего, по ее словам, в рамках законопроекта предполагается введение пяти ключевых норм: налоговые льготы для печатных СМИ, формирование единой системы государственной информационной политики, снятие запрета на рекламу товарного знака или пива и вина в отечественных СМИ, установление компетенции уполномоченного органа на определения языка вещания телерадиоканалов с государственным участием, а также совершенствование законодательства о доступе к информации.

- В настоящее время законопроект размещен для обсуждения. Сейчас мы запустили по госорганам, есть некоторые нюансы. Так как мы вносим изменения в Налоговый кодекс, это требует решения республиканской бюджетной комиссии. Поэтому после того, как пройдут все процедуры, внесение в Мажилис запланировано на конец этого года - начало следующего. Все зависит от того, как скоро мы пройдем МВК, - заключила Бахнияз Карашина.

Волонтерство и трудовой стаж

Период деятельности волонтерства предлагают включать в трудовой стаж граждан в Казахстане.

В рамках развития благоприятной среды для волонтерской деятельности планируется разработка законопроекта "По вопросам волонтерской деятельности".

В частности, предлагаются нормы по учету волонтерской деятельности при поступлении в колледжи и вузы, а также будут прорабатываться норму по включению опыта работы волонтером в трудовой стаж. Будет разработана методика по оценке вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны для включения ее в последующем в статистическую отчетность. Об этом сообщила на заседании общественного совета председатель Комитета по делам гражданского общества Алия Галимова.

Всего, по ее словам, план предусматривает реализацию семи направлений по развитию волонтерства в Казахстане, один из которых предусматривает развитие инфраструктуры волонтерской деятельности и повышение потенциала ее участников.

- Предполагается создание волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России. Это было предложение самих волонтерских организаций и было поддержано Президентом страны. Для общей координации и эффективной реализации волонтерской программы проектов предлагается создание единого проектного офиса. Офис будет заниматься вопросами координации и мониторинга волонтерских проектов, которые будет проходить в рамках года волонтера, - объяснила глава комитета.

По ее словам, офис будет консультировать население по вопросам волонтерства, а из числа общественников будет создана группа, которая будет мониторить те проекты, которые в рамках года волонтеров будут реализовываться.

Также в числе других направлений предполагается расширение участия граждан в волонтерской деятельности, будет продолжен совместный с министерством образования и науки проект по предоставлению социальных студенческих кредитов для студентов вузов, занимающихся волонтерской деятельностью. Предусматривается также реализация проектов, направленных на развитие корпоративного волонтерства в различных бизнес-структурах и компаниях Казахстана.

Предполагается развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства. Участие волонтеров нашей страны на различных диалоговых площадках. Предполагается реализация совместного проекта с офисом добровольца ООН по увеличению представительств граждан Казахстана в качестве добровольцев в системе ООН в зарубежных странах.

Подготовила Лариса Черненко

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