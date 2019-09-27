Казахстанку нашли мертвой на пляже в Паттайе

Скорее всего, она утонула.

78-летнюю казахстанку нашли мертвой на пляже недалеко от Паттайи в Тайланде, передает Zakon.kz со ссылкой на bangkokpost.

Как сообщает издание, женщину нашли на пляже Джомтьен в четверг утром.

Паттайская полиция и спасатели прибыли на пляж после того, как поступила информация о теле на пляже - около 11 часов утра. Медики пытались вернуть к жизни туристку, но безуспешно.

Полиция сообщила, что женщина отдыхала с мужем в Тайланде. Предположительно, рано утром она одна пошла купаться. Позже муж пошел искать ее, но на пляже узнал, что она умерла. Скорее всего, она утонула.

Полиция заявила, что причину смерти установит вскрытие.

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