Разрешено ли законом публиковать фото задержанных в СМИ

Известный юрист рассказал, как правильно донести до общественности информацию о людях, задержанных или разыскиваемых по подозрению в совершении правонарушений и преступлений.

Могут ли представители СМИ публиковать изображения лиц, подозреваемых в совершении преступлений? Распространяются ли эти правила на проституток и разыскиваемых преступников? Как правильно подать судебный иск о причинении морального вреда и потребовать компенсацию? На эти и другие вопросы ответил адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Александр Лисиченко, сообщает Zakon.kz.

Как отметил юрист, Конституцией Республики Казахстан, в частности статьей 18 предусмотрено, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. И опять же в Конституции мы ясно видим, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

- Это такая общая императивная норма, которая в основном законе прописана и из нее уже следует положение статьи 145 Гражданского Кодекса РК, согласно которому никто не имеет права использовать изображение какого либо лица без его согласия, а в случае смерти без согласия наследников. Опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения в котором изображено другое лицо допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти с согласия его детей и пережившего супруга. В этой же норме законодательство дает некоторые ограничения. То есть такого согласия не требуется, если установлено, что изображенное лицо позировало за определенную плату, то есть за вознаграждение, – пояснил Александр Лисиченко.

Наиболее точно данную ситуацию, по его мнению, регламентирует закон о Средствах массовой информации (СМИ). То есть в статье 14 мы видим, что при подготовке, опубликовании воспроизведении и распространении продукции СМИ не требуется согласия изображаемого лица в следующих случаях:

1) если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, собраниях, митингах, шествиях или демонстрациях и иных публичных мероприятиях;

2) если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью данного лица, а также опубликована самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен;

3) если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

- Это то, что касается фотографического изображения либо видео лица, которое публикует СМИ. А в части иной информации, которая может быть опубликована в отношении подозреваемых лиц, подсудимых и т.д. существуют ограничения, которые напрямую указаны в специализированных нормативных актах. Допустим, если речь идет о судебном процессе, то судебный процесс по решению председательствующего судьи, может быть, как открытым, так и закрытым. Соответственно представители СМИ могут быть допущены к освещению этого процесса непосредственно в зале суда, и это будет связано и с публикацией изображения тех лиц, о котором идет речь в озвученном вопросе, либо не допущены, – продолжил юрист.

При этом он отметил, что если мы примем во внимание более расширительное толкование нашего законодательства в этой части, то становиться ясно, что закон напрямую не регламентирует эти вопросы. То есть, все, чем мы располагаем, это вышеперечисленные нормативно-правовые акты – Конституция, Гражданский Кодекс и закон о СМИ. И если средство массовой информации публикует изображение задержанного лица, то оно должно объективно и на основании тех обстоятельств, которые действительно имеют место, сообщить, что данное лицо не признано виновным в совершении какого-то правонарушения, а только подозревается в совершении этого преступления или правонарушения. И это очень важный момент.

- Тоже касается лиц, разыскиваемых по каким-то уголовным делам. Мы все видим, как часто публикуются фотографии преступников объявленных в розыск, и это правильно. На мой взгляд, розыск и задержание этих лиц как раз подпадает под вышеуказанные исключения пункта 3 статьи 14 закона о СМИ. То есть охрана общественного порядка, прав и свобод человека, которые закреплены Конституцией. И когда СМИ публикуют материалы по задержанию лиц подозреваемых в совершении каких-либо преступлений, то зачастую эти преступления и направлены на эти права и свободы граждан. Но здесь опять же обязательно должна быть ссылка на то, что эти лица не признаны виновными по приговору суда, а подозреваются в совершении преступлений. То есть если брать расширительное толкование этого пункта 3 статьи 14 закона о СМИ, то, на мой взгляд, это вполне оправдано и соответствует действующему законодательству. Другой вопрос, что наверное имеет смысл принять какие-то законодательные инициативы и нормативно-правовые акты, которые более полно регламентируют данные вопросы, – считает Александр Лисиченко.

Тоже, по мнению юриста, относиться и к публикации изображений представительниц древнейшей профессии. Хотя за оказание интим услуг законом не предусмотрено никакой ответственности, все мы понимаем, что с точки зрения нравственности и моральных устоев, а также профилактики вензаболеваний, заниматься проституцией нельзя. И опять же в пункте 3 статьи 14 закона о СМИ, регламентирующей исключения из правил, когда не нужно брать разрешение у изображаемого лица, сказано, что это можно делать в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

- И вот отвечая на вопрос касающийся задержания лиц оказывающих интим-услуги, отвечу, что на мой взгляд данная правовая ситуация подпадает под эти исключения в части защиты здоровья и нравственности населения. Потому что здесь происходит и распространение заболеваний, передающихся половым путем, и затрагивается нравственность населения, – сказал юрист.

Также Александр Лисиченко подчеркнул, что каждый имеет право на защиту своих прав и свобод в судебных органах, и рассказал, какие требование к СМИ может выдвинуть истец.

- Это зависит от того, каким образом лицо, потенциальный истец, сформулирует свои исковые требования. Обычно это выглядит таким образом. Первое, признать незаконным изображение либо какую-то публикацию с недостоверной информацией. Второе – удалить эту публикацию. Третье – опубликовать опровержение данной информации. И если лицо считает, что ему причинен моральный вред, то в этом случае этот моральный вред должен быть лицом оценен и представлены доказательства, что ему действительно причинен моральный вред. Допустим в результате того, что ему был причинен моральный вред, человек обращался за помощью к психологам. Или ему назначались какие-то медпрепараты, и он проходил курс лечения и т.д. И он должен подтвердить эти факты. Если говорить о деловой репутации, то здесь тоже нужно установить в чем выражается причиненный ущерб. Допустим это лицо собиралось вступить в бизнес-отношения с каким-то контрагентом, и в результате того, что эта публикация возникла, сделка сорвалась. Потому что контрагент увидел эту публикацию и сказал, что ему нецелесообразно выстраивать какие-либо отношения с лицом, которое имеет такую репутацию. Опять же при наличии доказательств этого факта, суд может встать на сторону истца и удовлетворить его исковые требования, – рассказал Александр Лисиченко.

В заключение интервью юрист дал практические рекомендации представителям СМИ. По его мнению, прежде всего, необходимо соблюдать такой критерий, как объективность. Не гнаться за какими-то сенсациями, "жареными фактами", а неукоснительно соблюдать все те нормы, которые прописаны в законе о СМИ. Ведь у журналистского сообщества есть, как права собирать информацию любыми не запрещенными законом средствами и публиковать ее, так и обязанности, которые они должны соблюдать в части объективности, законности, достоверности и уважения прав и свобод граждан.

Подготовил Владимир Демидов

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