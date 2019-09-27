Несовершеннолетнюю девушку похитили и изнасиловали в Жезказгане

Родители утверждают, что в деле замешаны полицейские.

В соцсетях появилась информация об изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Жезказган. Полицейских обвиняют в покрывательстве, сообщает Zakon.kz.

Информацию о преступлении опубликовал на своей странице в Facebook общественный деятель Абильда Абдикаримов.

- Недавно к нам обратились родители пострадавшей дочки и внука, как они нам пояснили что полиция города Сатпаева и города Жезказгана покрывают насильника.

10 июня текущего года неизвестные похитили двух несовершеннолетних детей в городе Жезказган - дочку 2001 года и внука 2017 года (забрал из садика), насильно посадили в автомашину и привезли на квартиру сотрудника полиции по адресу в городе Сатпаев. Оглушив девушку ударом по голове, изнасиловали в беспомощном состоянии. На тот момент девушка была несовершеннолетней. Похищенный племянник все это время находился здесь же. Ем закрыли лицо одеялом.

На следующий день насильник оставил ребенка возле садика, откуда он был похищен. Девушку, угрожая расправой, насильник душил до полного подчинения. Увез ночевать в Терикти. Через день в поселок Жезди.

По словам родителей, неоднократные заявление в полицию города Сатпаева и города Жезказгана результатов не дали. Как и обращение в прокуратуру.

- По данному факту проводится досудебное расследование по статье 120 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение, - сообщил корреспонденту Zakon.kz официальный представитель ДП Карагандинской области Жанатай Сембеков.

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