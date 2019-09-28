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Казахстанка взяла "серебро" на чемпионате Азии по стендовой стрельбе

Успеха она добилась в дисциплине "траншейный стенд".

Фото : Olympic.kz28 сентября 2019, 00:37

Казахстанка Анастасия Давыдова поднялась на вторую ступень пьедестала на чемпионате Азии по стендовой стрельбе в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха она добилась в дисциплине "траншейный стенд". Победу в этом виде программы праздновала Сара Алхавал из Кувейта. Бронзовую медаль завоевала Вингзи Лю, представившая на турнире Китай.


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