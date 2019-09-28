Появился повод для торговой войны ЕС и США

США требуют компенсации за несправедливые, по их мнению, субсидии, которые европейские власти много лет предоставляли своему производителю самолетов Airbus.

Всемирная торговая организация (ВТО) 30 сентября объявит решение по спору между США и Евросоюзом, рассмотрение которого затянулось на 15 лет. Если Вашингтон выиграет дело, то сможет полностью законно ввести пошлины на европейские товары объемом в миллиарды долларов, пишет CNBC.

США требуют компенсации за несправедливые, по их мнению, субсидии, которые европейские власти много лет предоставляли своему производителю самолетов Airbus.

В США утверждали, что хотят ввести пошлины размером в 100 процентов на европейский импорт объемом 11,2 миллиарда долларов. Однако позднее источники в правительстве рассказали, что в случае победы ограничительные меры затронут меньший объем — около 7,5 миллиарда. Список товаров, которые могут попасть под ограничения, уже известен. Выбирать из него будут после того, как ВТО огласит свое решение.

Ранее в этом месяце ряд источников сообщил, что ВТО готова поддержать Вашингтон в торговом споре. После этого акции Airbus резко упали.

Между тем власти Евросоюза также ведут дело в ВТО против США, в котором требуют признать незаконными преференции, предоставленные Boeing. По предварительным оценкам, на его завершение понадобится около девяти месяцев. В ЕС также составили список американских товаров, на которые в случае победы введут пошлины.

По мнению специалистов, новые ограничительные меры могут привести к началу полноценной торговой войны между США и Евросоюзом. В настоящий момент в США действуют пошлины на европейскую сталь и алюминий, а в ЕС — на американские товары объемом 2,8 миллиарда долларов. В ноябре США рассмотрят введение пошлин для европейской автомобильной промышленности. Власти Евросоюза уже пообещали, что не оставят эти действия без ответа.

Торговая война с Европой может оказаться куда более опасной для США, чем конфликт с Китаем. Она прямо повлияет на могущество США в мире и, как отмечал профессор университета Джона Хопкинса (США) Эрик Джонс, может свести на нет все преференции, которые получил американский бизнес со времен Второй мировой войны.

Источник: Лента.ру

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!