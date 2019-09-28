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Появился повод для торговой войны ЕС и США

США требуют компенсации за несправедливые, по их мнению, субсидии, которые европейские власти много лет предоставляли своему производителю самолетов Airbus.

Фото : economictimes.com28 сентября 2019, 06:00

Всемирная торговая организация (ВТО) 30 сентября объявит решение по спору между США и Евросоюзом, рассмотрение которого затянулось на 15 лет. Если Вашингтон выиграет дело, то сможет полностью законно ввести пошлины на европейские товары объемом в миллиарды долларов, пишет CNBC.

США требуют компенсации за несправедливые, по их мнению, субсидии, которые европейские власти много лет предоставляли своему производителю самолетов Airbus.

В США утверждали, что хотят ввести пошлины размером в 100 процентов на европейский импорт объемом 11,2 миллиарда долларов. Однако позднее источники в правительстве рассказали, что в случае победы ограничительные меры затронут меньший объем — около 7,5 миллиарда. Список товаров, которые могут попасть под ограничения, уже известен. Выбирать из него будут после того, как ВТО огласит свое решение.

Ранее в этом месяце ряд источников сообщил, что ВТО готова поддержать Вашингтон в торговом споре. После этого акции Airbus резко упали.

Между тем власти Евросоюза также ведут дело в ВТО против США, в котором требуют признать незаконными преференции, предоставленные Boeing. По предварительным оценкам, на его завершение понадобится около девяти месяцев. В ЕС также составили список американских товаров, на которые в случае победы введут пошлины.

По мнению специалистов, новые ограничительные меры могут привести к началу полноценной торговой войны между США и Евросоюзом. В настоящий момент в США действуют пошлины на европейскую сталь и алюминий, а в ЕС — на американские товары объемом 2,8 миллиарда долларов. В ноябре США рассмотрят введение пошлин для европейской автомобильной промышленности. Власти Евросоюза уже пообещали, что не оставят эти действия без ответа.

Торговая война с Европой может оказаться куда более опасной для США, чем конфликт с Китаем. Она прямо повлияет на могущество США в мире и, как отмечал профессор университета Джона Хопкинса (США) Эрик Джонс, может свести на нет все преференции, которые получил американский бизнес со времен Второй мировой войны.

Источник: Лента.ру


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