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Инвалидность получишь: Министр пожаловался на работу в Раде

По словам Криклия, быть народным депутатом ему не понравилось.

Фото : hsc.gov.ua28 сентября 2019, 06:55

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поделился впечатлениями от работы в Верховной Раде. Об этом он рассказал в интервью "24 каналу", пишет Лента.

По словам Криклия, быть народным депутатом ему не понравилось. В частности, он отметил, что рабочие места в Раде неудобные, и предложил создать вместо них открытый офис.

- Я посидел с утра до вечера там в первый сессионный день. Но там настолько неудобные кресла, они коротенькие, коленки, ноги как-то упираются. Очень неудобный угол. Ноги начинают неметь и я потом просто не мог встать, — поделился бывший депутат, добавив, что на таком рабочем месте "можно получить инвалидность".

Криклий был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа". С 29 августа 2019 года занял должность министра инфраструктуры Украины.

В августе глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков счел зарплаты депутатов Верховной Рады слишком низкими для такой работы. По его словам, Украине следует в этом плане взять пример с Европы, где депутаты "держатся за свою работу и понимают ее престиж" благодаря большим окладам и хорошим соцпакетам.


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