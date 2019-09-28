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Головкин сделал заявление перед боем за два титула

Я работаю настолько усердно, насколько способен в своем возрасте.

Фото : 24.kz28 сентября 2019, 07:22

Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал своего главного противника в карьере, а так же поделился ожиданиями от предстоящего поединка с украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxinginsider.com.

- Я специально не беру пример с кого-то другого. Я работаю настолько усердно, насколько способен в своем возрасте. Теперь у поклонников и аналитиков бокса будет шанс оценить, достаточны ли мои усердия. Мой самый большой противник — не конкретный человек. Мой самый большой противник — мой возраст и мотивация. Я рад предстоящему поединку с Деревянченко. Мне нравится атмосфера бокса в Нью-Йорке, — передает портал слова Головкина.

Бой Головкин — Деревянченко пройдет за два титула чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.


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