Неизменный ведущий айтысов Журсин Ерман особо подчеркнул, что айтыс – это не концерт.

В Костанае проходит республиканский айтыс, посвященный 125-летию Бейимбета Майлина, передает Zakon.kz.

На певческое состязание съехались айтыскеры со всей страны. Честь Костанайского региона будут защищать Айбек Калина из Аркалыка, Тоба Утепберген, Султан Токербаева, Медет Байзаков, Батырлан Сагынтаев. Есть участники из Алматы, ЗКО, Усть-Каменогроска, Шымкента, Ерейментау, Нур-Султана. А в составе жюри вошли народный акын Асия Беркенова, председатель Союза писателей РЕ Улукбек Есдаулет, деятель культуры Акылбек Шаяхмет, акын и поэт Аманжол Альтаев, литературовед, обладатель премии "Дарын" Елдос Токтарбай.

От имени акима с поздравительной речью на открытии айтыса выступил заместитель акима Костанайской области Марат:

- Юбилей Беимбета Майллина обернулся целым культурным праздником, который сопровождается циклом мероприятий. К примеру, сегодня в районе Майлина прошла научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству писателя. Продолжением стало проведение республиканского айтыса.

Заместитель акима области также отметил, что в рамках реализации проекта "Рухани Жангыру" проведение таких масштабных айтысов уже обернулось в добрую традицию.

Неизменный ведущий айтысов Журсин Ерман особо подчеркнул, что айтыс – это не концерт.

- Каждый из айтыскеров покажет сегодня свое мастерство владения словом, - отметил он. -Этот айтыс организован при поддержке партии "Нур Отан" и областного акимата. Стоит отметить, что партия в этом направлении оказывает всяческую поддержку. Сегодня состязание будет посвящено гиганту казахской литературы Беимбету Майлину, который не жалея себя служил на благо своего народа, за что подвергался критике в свое время. До сегодняшнего дня не теряют актуальность его критические материалы, такие как "Раушан коммунист" и "Шұғаның белгісі". И сегодня его последователи, айтыскеры выйдут сегодня на эту сцену.

Стоит отметить, что айтыс будет проходить два дня, в финале встретятся 6 человек, 3 пары. Главный приз –автомобиль. За первое место ожидается денежный приз в 1 миллион тенге, второе место - 700 тысяч тенге, третье место - 500 тысяч тенге. Остальным за участие по 200 тысяч тенге.

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