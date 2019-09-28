Автобус с детьми слетел в кювет в Алматинской области

Девять школьников госпитализрованы.

Водитель автобуса с учениками девятого класса алматинского лицея №134 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП в больницу для осмотра доставлены девять школьников.

О ЧП на загородной трассе стало известно из социальных сетей, где не на шутку перепуганные родители школьников пытались выяснить, что произошло и насколько все серьезно.

- Родители были в панике. Никто ничего не знал. Информация была обрывочной. Кто-то из родителей дозвонился до классного руководителя. Она заверила, что не произошло ничего страшного, - рассказала в телефонном разговоре корреспонденту Sputnik Казахстан одна из родительниц.

Информацию о дорожно-транспортном происшествии подтвердили в акимате Алматинской области.

ЧП произошло в Жамбылском районе, когда дети направлялись на экскурсию в урочище Тамгалы-Тас, сообщил пресс-секретарь областного акима Галымурат Жукел. Водитель автобуса, пока по невыясненным причинам, допустил съезд автобуса в кювет. В результате легкие травмы получили девять школьников.

- Девять человек были доставлены в больницу. Сразу хочу пояснить, что тяжелых или средней тяжести пострадавших среди них нет. Все они получили легкие ушибы и царапины. Тем не менее, учитывая тот факт, что это дети, было принято решение провести углубленное обследование, сделать рентген, МРТ, чтобы исключить любую случайность, которая может плохо сказаться на здоровье школьников, - сообщил Жукел.

Галымурат Жукел также отметил, что в настоящее время на месте происшествия находятся аким Жамбылского района, представитель прокуратуры, полицейские и оперативно-спасательные службы.

Причины, которые спровоцировали дорожно-транспортное происшествие, а также степень вины водителя автобуса установит расследование.

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