Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по дзюдо

В полуфинале Марина провела поединок с француженкой Лиз Нглебеа.

В Алматы, на территории спортивного комплекса "Балуан Шолак" продолжается чемпионат мира по дзюдо среди юношей и девушек. В четвертый соревновательный день за медали будут бороться девушки в весовых категориях до 70 кг, +70 кг и мальчики в весовых категориях -90 кг и +90 кг. Представляющая Казахстан в весовой категории +70 кг Марина Парагулкова вышла в финал мирового первенства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В первом поединке Парагулкова одержала победу над представительницей Кипра Занет Мичаолидоу. Во втором поединке ей предстояла встреча со спортсменкой из Кыргызстана Шахидой Нурмахамедовой. И тут казахстанская спортсменка оказалась сильнее. В полуфинале Марина провела поединок с француженкой Лиз Нглебеа. Уступая по ходу встречи, Парагулкова за шесть секунд до окончания поединка вырвала победу у соперницы очком "иппон".

В финале нашей спортсменке предстоит встреча с Анной Сантос из Бразилии.

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