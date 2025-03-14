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Спорт

Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по боксу в Сербии

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 22:31 Фото: ДРС
Казахстанка Виктория Графеева одержала победу в полуфинале чемпионата мира по боксу в Нише (Сербия), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Графеева выиграла бой за выход в финал у Натальи Шадриной, представляющей Сербию.

По итогам трех раундов судьи отдали победу казахстанке – 4:1.

Добавим, что сегодня, 14 марта, состоятся еще пять финалов с участием представительниц команды Казахстана.

Ранее сообщалось, что Казахстан гарантировал себе шесть медалей на женском ЧМ-2025 по боксу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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