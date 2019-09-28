Режиссер объяснил отсутствие казахской версии фильма "Томирис"

Выявленные грамматические ошибки на латинице в финальных титрах не позволили выпустить фильм в прокат в таком виде, - Акан Сатаев.

Акан Сатаев объяснил, почему нет версии фильма "Томирис" на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Вчера, 27 сентября стартовал прокат фильма. У зрителей и журналистов сразу появился вопрос - есть ли озвучивание на казахском языке?

Режиссер дал ответ в своем Instagram.

- Безусловно, у нас есть полноценная версия на казахском языке, более того она у нас приоритетная. Но, в связи с выявленными грамматическими ошибками на латинице в финальных титрах - в фамилиях и именах, мы юридически не могли выпустить в прокат фильм в таком виде! Мы сейчас экстренно решаем возникшую проблему... Мы очень сожалеем о случившееся, и не ищем оправдания, но очень надеемся на Ваше понимание! Приносим свои глубочайшие извинения за несвоевременное предоставление казахской версии фильма! – написал Акан Сатаев.

В ближайшие два-три дня этот вопрос будет решен и зрители смогут посмотреть "Томирис"на казахском языке во всех кинотеатрах нашей страны. ⠀

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!