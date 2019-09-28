Митинг в защиту прав женщин состоялся в Алматы

28 сентября в Алматы прошел митинг в защиту прав женщин, сообщает Zakon.kz.

Наиболее полную информацию о событии описала на своей странице в Facebook казахстанская блогерша Мадина Мусина.

От нас от феминисток ждут какой-то агрессии, обиды, какого-то треша.

Нет, мы все девочки и мальчики встретились высказать наболевшее.

Наболело много.

Невозможно просто так равнодушно смотреть на то, что происходит в стране.

Невозможно просто равнодушно скролить ленту новостей и читать каждый день о том, что опять женщину опять ребенка изнасиловали.

Это не единичные случаи, это массовая эпидемия насилия, - пишет Мадина.