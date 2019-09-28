Митинг в защиту прав женщин состоялся в Алматы
В стране массовая эпидемия насилия - считает Мадина Мусина.
28 сентября в Алматы прошел митинг в защиту прав женщин, сообщает Zakon.kz.
Наиболее полную информацию о событии описала на своей странице в Facebook казахстанская блогерша Мадина Мусина.
- День начался прекрасно! Поздравляю вас с первым женским митингом!
От нас от феминисток ждут какой-то агрессии, обиды, какого-то треша.
Нет, мы все девочки и мальчики встретились высказать наболевшее.
Наболело много.
Невозможно просто так равнодушно смотреть на то, что происходит в стране.
Невозможно просто равнодушно скролить ленту новостей и читать каждый день о том, что опять женщину опять ребенка изнасиловали.
Это не единичные случаи, это массовая эпидемия насилия, - пишет Мадина.
- Мужчинам ведь тоже не легко жить в таком обществе. Мужчинам тоже хочется видеть своих жён дочерей сестер счастливыми. Мужчины ведь тоже хотят безопасности от всякого рода насилия. А все ваши стереотипы о феминистках, об их поведении, внешности. Ну ребят, ну че за детский сад (Орфография и пунктуация автора сохранены), - задается вопросом Мадина.
Справочно: Мадина Мусина, блогер, на нее подписаны больше 60 тысяч пользователей. Также известная как Мада Мада, автор книги “ЖИР: Женщина Ищущая Рациональность”. Книге о феминизме, ұяте и о самом личном. Как в книге, так и в жизни, не стесняется в выражениях.
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