Задержание звезды российского сериала попало на видео – актриса все отрицает

Сама актриса заявила, что ее никто не задерживал, а видео с кокаином — это монтаж.

В центре Москвы задержали актрису Наталью Бочкареву с пакетиком наркотиков. При этом сама артистка и ее представители все отрицают, сообщает Life.ru.

Звезду сериала "Счастливы вместе" остановили сотрудники полиции. Им показалось странным поведение Бочкаревой.

Актриса призналась, что при себе имеет "кокаин в трусах". Сотрудники правопорядка пригласили понятых. В присутствии свидетелей Бочкарева извлекла сверток.

Выяснилось, что при ней было 0,69 грамма запрещенного вещества. Возбуждено дело о незаконном производстве, пересылке, сбыте наркотических веществ.

Позже в Сети появилось видео задержания Натальи Бочкаревой. Сама актриса заявила, что ее никто не задерживал, и она подозревает, что данное видео — это монтаж.

Видео: Пятый канал.

— Ничего подобного не было, поэтому я буду выяснять, что это за видео и природу его происхождения, — отметила Наталья. — У меня есть предположение, что это видео просто кем-то смонтировано. И я буду это выяснять. И самое главное — чей это был телефон, кто это выкладывал и делал, монтировал.

Видео: © Instagram/natalia_bochkareva_official

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