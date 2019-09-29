Импичмент Трампа поддержал Де Ниро
Он также выразил надежду, что американского лидера привлекут к ответственности.
Фото : скриншот с видео29 сентября 2019, 08:30
Известный американский актер Роберт Де Ниро не побоялся в интервью Variety выразить поддержку возможному импичменту президента США Дональда Трампа, пишет лайф.
— У него такая беспредельная жизнь. Он портит всех вокруг себя, — подчеркнул актер.
Он также выразил надежду, что американского лидера привлекут к ответственности.
— Его действия — это позор. У него нет никакого стержня, никакой этики, никакой морали. Он аморальный, — заявил Де Ниро.
Актер никогда не скрывал своих антиправительственных настроений. В 2018 году на вручении театральной премии "Тони" в своей речи он сказал: "F*** Trump", чем заслужил длительные бурные овации. К настоящему времени политические взгляды актера не изменились.
Ранее Де Ниро заявил, что был бы рад миру без Трампа.
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