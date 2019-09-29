Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Бетономешалка протаранила четыре машины в Актау

Сообщается, что серьезно в аварии никто не пострадал.

Фото : скриншот с видео29 сентября 2019, 09:47

В субботу, 27 сентября, в Актау бетономешалка врезалась в четыре автомобиля, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

По информации Департамента полиции Мангистауской области, виновата в ДТП бетономешалка. Водитель большой техники нарушил дистанцию и протаранил автомобиль. Тот, по инерции зацепил еще несколько, собрав "гармошку" из еще трех машин.

- На водителя бетономешалки составлен протокол по статье 610 кАоП УК РК (Несоблюдение дистанции), - отметили в пресс-службе ДП МО.

Сообщается, что серьезно в аварии никто не пострадал.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты