Бетономешалка протаранила четыре машины в Актау
Сообщается, что серьезно в аварии никто не пострадал.
Фото : скриншот с видео29 сентября 2019, 09:47
В субботу, 27 сентября, в Актау бетономешалка врезалась в четыре автомобиля, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.
По информации Департамента полиции Мангистауской области, виновата в ДТП бетономешалка. Водитель большой техники нарушил дистанцию и протаранил автомобиль. Тот, по инерции зацепил еще несколько, собрав "гармошку" из еще трех машин.
- На водителя бетономешалки составлен протокол по статье 610 кАоП УК РК (Несоблюдение дистанции), - отметили в пресс-службе ДП МО.
Сообщается, что серьезно в аварии никто не пострадал.
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