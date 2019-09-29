Бетономешалка протаранила четыре машины в Актау

Сообщается, что серьезно в аварии никто не пострадал.

В субботу, 27 сентября, в Актау бетономешалка врезалась в четыре автомобиля, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

По информации Департамента полиции Мангистауской области, виновата в ДТП бетономешалка. Водитель большой техники нарушил дистанцию и протаранил автомобиль. Тот, по инерции зацепил еще несколько, собрав "гармошку" из еще трех машин.

- На водителя бетономешалки составлен протокол по статье 610 кАоП УК РК (Несоблюдение дистанции), - отметили в пресс-службе ДП МО.

Сообщается, что серьезно в аварии никто не пострадал.

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