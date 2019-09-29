США обвинили в начале кибервойны
Зариф напомнил о вирусе Stuxnet.
Фото : pixabay.com29 сентября 2019, 10:55
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США развязывают кибервойну. Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу NBC. Оно выйдет в эфир 29 сентября, пишет Лайф.
Таким образом он ответил на просьбу интервьюера прокомментировать ситуацию, связанную с тем, что власти США обвиняют Иран и еще ряд стран в намерении вмешаться в грядущие президентские выборы в Америке.
— Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, но идет кибервойна, США начали эту кибервойну, опасно и безответственно атакуя наши ядерные объекты, что могло привести к гибели миллионов человек, — заявил министр.
Зариф также напомнил о вирусе Stuxnet, который, по предварительным данным, изобрели совместно израильские и американские специалисты, чтобы помешать ядерной программе Ирана.
— США не смогут закончить ни одну войну, которую начинают, — подчеркнул министр.
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