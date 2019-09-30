Казахстан занял 4 место на домашнем ЧМ среди кадетов по дзюдо

Единственное золото выиграл Нурканат Серикбаев (до 50 кг) в первый день соревнований.

В Алматы завершился Чемпионат мира-2019 среди кадетов (15-17 лет) по дзюдо. Сборная Казахстана в общемедальном зачете стала четвертой, передает Zakon.kz.

Лидером командного зачета стали юные дзюдоисты из Японии – страны-родоначальницы этого вида спорта. На их счету 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали, всего 11 медалей).

На втором месте дзюдоисты из Турции (2-1-1=4), на третьем – россияне (1-2-4=7). Наша сборная добыла 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы (всего 6 медалей). Тем самым, казахстанские кадеты выполнили задачу, которую ставили перед ней в Федерации. До начала соревнований генсек Федерации, серебряный призер Олимпиады-2008 по дзюдо Асхат Житкеев озвучивал, что казахстанцам необходимо завоевать минимум 3 медали, по одной каждого достоинства.

Единственное золото выиграл Нурканат Серикбаев (до 50 кг) в первый день соревнований.

Серебряный призер Олимпиады, многократный призер чемпионатов мира дзюдоист Елдос Сметов на кадетском мировом первенстве был в качестве почетного гостя и отметил потенциал соотечественника-чемпиона.

- Я вижу потенциал, хорошую борьбу нам показали сегодня. Все видели: Нурканат с первой схватки иппоном всех побеждал, яркие приемы делал. То есть, показал чемпионскую борьбу, продемонстрировал высший класс, уровень. У него большое будущее, и если будет также тренироваться, готовиться, то достигнет больших высот в дзюдо, - сказал Елдос Сметов.

Серебро завоевала Мадина Парагулкова в весе свыше 70 кг. В финале она уступила бразильянке Анне Сантош.

Бронзовые медали выиграли Алима Жумагалиева (40 кг), Адиль Марлен (60 кг), Тилеген Тынарбай (66 кг) и Айдар Арапов (81 кг).

В мировом первенстве среди кадетов по дзюдо в Алматы приняли участие более 450 спортсменов из 61 страны.

Альберт Ахметов

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