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ЧМ по дзюдо среди кадетов: казахстанец Нурлан Исатаев завоевал золото

ЧМ по дзюдо среди кадетов: казахстанец Нурлан Исатаев завоевал золото Фото: Instagram.com/kaz_judoteam/
В хорватском Загребе, где проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов наш Нурлан Исатаев выиграл золотую медаль, сообщает Zakon.kz

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В финале чемпионата мира он в дополнительное время победил грузина Мераби Самадашвили в весовой категории до 55 килограммов.

На пути к решающей схватке Исатаев оказался сильнее Шахруза Шаназарова (Туркменистан), Леву Срапяна (Армения), Янга Джонатана (США). Также он сразился в полуфинале со своим соотечественником Оралбеком Байзаком. В итоге в финал вышел Исатаев, а в утешительной схватке Оралбек завоевал бронзовую медаль.

ЧМ по дзюдо среди кадетов: казахстанец Нурлан Исатаев завоевал золото

Фото: Instagram.com/kaz_judoteam/

У девушек Сабина Юлдашбекова завоевала серебряную медаль в весе до 40 килограммов.

Таким образом, Казахстан имеет в своем активе 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали и пока лидирует в командном зачете.

Чемпионат мира среди кадетов продлится до 27 августа.

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Елена Вебер
Казахстан
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