"Живая кукла" Анжелика Кенова рассказала о своем несчастье

Внешностью девушки восхищаются миллионы, но сама она признается, что несчастлива.

Иногда родители заходят слишком далеко в своем стремлении сделать детей лучше. Из-за излишней заботы или, наоборот, деспотичного воспитания дети вырастают одинокими, потерянными и совершенно не приспособленными к жизни.

По крайней мере, именно это и произошло с россиянкой Анжеликой Кеновой… С самого детства родители прививали ей любовь к образу куклы Барби. И хоть теперь внешностью девушки восхищаются миллионы, сама она признается, что несчастлива. Ознакомиться с фотографиями обворожительной блондинки и ее непростой историей можно ниже.

Анжелика Кенова — одна из тех девушек, которых называют "живыми Барби". При этом, в отличие от многих других, наша героиня не делала пластические операции и избегала прочих серьезных изменений во внешности. По крайней мере, так она говорит.

Более того, сам образ куклы Барби выбрала себе не Анжелика, а ее мама.

Во время одного из немногих своих интервью девушка рассказала, что впервые увидела куклу Барби, когда ей было пять лет. Ее очень поразило внешнее сходство с голубоглазой красоткой. И с каждым годом это сходство становилось все заметнее и заметнее…

Родители только подпитывали интерес девочки к вымышленному персонажу. Регулярно ей дарили новых коллекционных Барби, делали красивые прически, одевали в "кукольную" одежду и в целом относились к ней как к очень ценной, любимой… игрушке.

Мама всегда выбирала дочери одежду, устраивала ей фотосессии, решала, чем ей заниматься и с кем ей дружить. Даже когда Анжелика выросла, ничего не изменилось. Сейчас девушке 27 лет, но она до сих пор зависима от родителей.

Правда, теперь уже и самой Анжелике нравится ее образ. Миллионы девушек во всем мире мечтают быть похожими на Барби, а ей удалось эту мечту воплотить, уверена модель.

Для того чтобы сохранять свою красоту, девушка регулярно посещает косметологов, ведет здоровый образ жизни, занимается с личным тренером пять раз в неделю и бегает каждое утро.

"Русская Барби" избегает общения с журналистами, поэтому о ее жизни известно очень мало. Если верить слухам, то девушка до сих пор живет с мамой и папой, выходит на улицу только с телохранителем и ни разу не состояла в серьезных отношениях.

Даже на некоторые свидания Анжелика ходила с мамой.

Родители всегда говорили девушке, что в молодости самое главное — карьера. Поэтому все отношения с парнями заканчивались у нее еще на этапе общения. Выбирая между романтикой и работой модели, Анжелика всегда выбирала второе.

И судя по всему, с карьерой у нее нет никаких проблем. Сейчас на страничку девушки в Instagram подписаны больше 200 тысяч человек, а многие ее посты носят рекламный характер.

Глядя на фото россиянки, можно заметить, что в последнее время они стали более откровенными. Кенова часто балует своих подписчиков "клубничкой", и несколько таких фотографий мы хотим показать вам.

Остается только надеяться, что раскрепощенность в поведении — результат освобождения Анжелики из "хрустальной клетки", а не очередная прихоть ее родителей. Ведь даже современной истории известно множество случаев, когда мамы и папы самыми различными способами наживались на своих детях.

Что уж там говорить об обычных людях, если даже звезды шоу-бизнеса придумали, как получить свою выгоду с подрастающего потомства.

Источник: BigPicture

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