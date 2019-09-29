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Неоперабельный рак диагностировали у звезды КВН

Четвертая стадия не дает шансов.

Фото : соцсети29 сентября 2019, 15:01

У Евгении Жариковой, выступающей в команде КВН "Сборная Снежногорска", обнаружили онкологическое заболевание. Об этом рассказал ее супруг и капитан команды Сергей Жариков, передает РИА Новости.

"Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвертой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, опухоль неоперабельна. Его жена будет проходить курсы лучевой терапии и химиотерапии.


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