Неоперабельный рак диагностировали у звезды КВН
Четвертая стадия не дает шансов.
Фото : соцсети29 сентября 2019, 15:01
У Евгении Жариковой, выступающей в команде КВН "Сборная Снежногорска", обнаружили онкологическое заболевание. Об этом рассказал ее супруг и капитан команды Сергей Жариков, передает РИА Новости.
"Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвертой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
По его словам, опухоль неоперабельна. Его жена будет проходить курсы лучевой терапии и химиотерапии.
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