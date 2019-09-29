Работница клиники пытается продать снимки больной Заворотнюк

Она снимала фото и видео в палате, куда актрису перевели после реанимации.

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной актрисы, пишет Дни.ру.

"Друзья" и коллеги артистки за деньги ходят по ток-шоу, раздают интервью, комментируют, вспоминают. Сотрудники медицинского центра, где под вымышленным именем находится Анастасия Заворотнюк, пошли еще дальше. Они стали фотографировать и снимать на видео умирающую актрису.

В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения.

- У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года, – сообщила она. – Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение.

Обладательница видео пораженной страшной болезнью звезды добавила, что один ролик длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды.

Очевидно, шокирующие кадры сделаны в реанимации, где Заворотнюк несколько дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и из палаты, куда ее перевели после улучшения состояния.

У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. 13 сентября ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в одну из московских частных клиник. Из-за отека мозга артистку приходилось вводить в медикаментозную кому и подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже стало известно, что Заворотнюк пришла в сознание и начала дышать самостоятельно, однако у нее возникли осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.

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