Перевернувшийся трактор зажал мужчине ноги

У второго пострадавшего сломаны ребра.

Трактор перевернулся в Западно-Казахстанской области, пострадали два человека, передает МИА "Казинформ".

Происшествие случилось в Таскалинском районе. Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения области Айнагуль Сакпосынова, скорая помощь была вызвана в 09:35.

Как выяснилось, когда трактор перевернулся, ноги мужчины, 1982 года рождения, зажало. Понадобилась помощь спасателей. После того, как они вытащили пострадавшего, ему была оказана первая медицинская помощь. Затем мужчина был доставлен в областную многопрофильную больницу.

У второго пострадавшего мужчины, 1980 года рождения, по предварительным данным, сломаны ребра. Он доставлен в Таскалинскую районную больницу. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

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