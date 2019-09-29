В курортной зоне Акмолинской области прошла гонка "Race Nation Burabay 2019"

В этом году набор конструкций обновлен на 85 процентов, чтобы людям, ранее участвовавшим в гонке, год за годом было интересно возвращаться на старт.

В живописной локации лыжно-прыжкового комплекса города Щучинск стартовала культовая гонка на силовую выносливость Race Nation Burabay, проводимая командой “Экстремальная атлетика” при поддержке акимата Акмолинской области. Race Nation Burabay - 2019 проводится в рамках реализации проекта "Four seasons" и приурочен к международному дню туризма, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.

RACE NATION или "ГОНКА НАЦИИ" - впечатляющий забег по пересеченной местности с искусственными препятствиями. Уникальная гонка собрала порядка более 500 атлетов со всех уголков Казахстана, а также России, Турции и Таджикистана. Трасса протяженностью 5 км вмещает 27 уникальных препятствий - рукоходы, стены и рампы, перенос тяжестей и колючая проволока - все это заставляет работать на пределе возможностей. Даже для участников, кто ранее стартовавший в марафоне, триатлоне или занимался CrossFit, "ГОНКА НАЦИИ" стало настоящим испытанием.

Старт гонке в торжественной обстановке дал заместитель акима области Марат Игали.

- В целях обеспечения привлекательности курорта Бурабай и круглогодичной загрузки реализуется концепция "Four seasons" направленная на охват массового туриста. Это в свою очередьпривлечет дополнительный поток туристов на наш курорт Бурабай, в том числе и спортивных туристов. Наша главная задача, чтобы курортная зона стала не только туристическим центром, но и символом здорового образа жизни,- отметил Марат Игали.

По словам организаторов, в нынешнем году набор конструкций обновлен на 85 процентов, чтобы людям, ранее участвовавшим в гонке, год за годом было интересно возвращаться на старт. Препятствия ранжируются по сложности: на 3 километра размещаются незамысловатые, на 5 км - чуть сложнее, а на 10 км добавляются самые изощренные.

- Тем не менее все элементы протестированы и подходят для людей любого уровня подготовки, просто кто-то преодолел их быстро, а кому-то пришлось потрудиться ,- заявил спортивный директор Тимур Артюхин.

Старты Race Nation Burabay-2019 проходили в категориях: OPEN, TEAM, ELITE. Участниками последнего стали наиболее подготовленные атлеты: профессиональные спортсмены. Забег OPEN выбирали те, кто обладал средним и начальным уровнем подготовки. Предусматривалось и командное участие в соревнованиях - забег в формате TEAM.

По итогам забега победителями среди мужчин стали Наиль Башмаков, Евгений Величко, Дмитрий Коломеец; среди женщин наилучший результат показали Дарья Рязько, Ирина Быкова, Анна Мельник. В командном зачете места были распределены следующим образом: первое место – команда "Лыжный Щучинск", второе место – "Pro Team", третье место – "Shrek Run", которые получили денежные призы и возможность бесплатного участия в Race Nation Kazakhstan-2020.

К слову, уже в октябре, абсолютные победители алматинской гонки 2019 года, уроженцы Щучинска Дмитрий Коломеец и Анна Мельник отправляются на Чемпионат мира в Великобританию.

Команда "Экстремальная атлетика" - более 12 лет занимается организацией и проведением любительских стартов. Накоплен колоссальный опыт и знания в сфере проведения спортивных событий, наиболее популярные из которых – Марафон великой степи Tengri Ultra, а также Race Nation Burabay.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!