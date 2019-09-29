Billie Jean - Димаш перепел Майкла Джексона
Поклонники в комментариях засыпали казахстанского исполнителя положительными отзывами.
Фото : piterzavtra.ru29 сентября 2019, 20:43
Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал видео, где исполняет легендарную песню Майкла Джексона, сообщает Zakon.kz.
Сам концерт прошел в прошлом году в Китае.
- Мы посвятили номер Майклу Джексону как знак уважения легенде, - подписал видео Димаш на своей странице в Instagram.
Поклонники в комментариях засыпали казахстанского исполнителя положительными отзывами.
- Ничем не уступает Джексону, даже еще ярче и талантливее! – гласит один из самых популярных отзывов.
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