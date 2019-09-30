Борису Джонсону могут объявить импичмент

Формальным поводом для запуска этой процедуры стало постановление Верховного суда, признавшего незаконным действия премьера по приостановке работы парламента.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону грозит импичмент.

Соответствующее предложение выдвинула "Партия Уэльса".

По данным The Sunday Times формальным поводом для запуска этой процедуры в отношении Бориса Джонсона стало постановление Верховного суда, признавшего незаконным действия премьера по приостановке работы парламента на пять недель – до середины октября. Предполагается, что таким образом Джонсон пытался не дать депутатам возможности повлиять на процесс выхода Великобритании из Евросоюза. Теперь же ему предстоит за это ответить — вопрос об объявлении импичмента будет направлен в палату общин, вероятно, уже в понедельник. Если депутаты проголосуют за инициативу, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.

При этом импичмент является одним из возможных вариантов осуждения Джонсона за незаконную приостановку работы парламента.

Также The Sunday Times сообщает о том, что Борис Джонсон извинился перед королевой за то, что попросил у нее для этого разрешение.

Источник: Lenta.ru

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