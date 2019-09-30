Экс-глава спецслужб Узбекистана приговорен к 18 годам тюрьмы

Ихтиер Абдуллаев занимал должность председателя СГБ Узбекистана в 2018-2019 годах.

Бывший председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиер Абдуллаев, признанный виновным в организации преступного сообщества, приговорен к 18 годам тюремного заключения.

Военный суд Узбекистана 27 сентября зачитал приговор бывшему председателю Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиеру Абдуллаеву и членам созданного им преступного сообщества.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда республики, Ихтиер Абдуллаев признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества и ряде других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Кроме того, приговором Военного суда республики: бывший заместитель председателя СГБ Джахонгир Игамов получил 16 лет колонии; бывший советник председателя СГБ Алишер Ишанходжаев – 17 лет; бывший заместитель прокурора города Ташкента Еркин Абдуллаев – 14 лет; бывший замначальника управления по работе с кадрами Министерства юстиции Юсуфбой Ходжаев – 8 лет; экс-заместитель генпрокурора Гайрат Хидоятов – 5 лет; экс-заместитель председателя Верховного суда Баходир Дехканов – 5 лет;

Бывший прокурор Наманганской области Улугбек Тошев приговорен к 5 годам заключения с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения на определенные сроки. Остальным 15 подсудимым тоже были назначены наказания с учетом тяжести и общественной опасности их деяний, а также роли в совершенных преступлениях, сообщили в пресс-службе суда.

Ихтиер Абдуллаев занимал должность председателя СГБ Узбекистана в 2018-2019 годах. До этого, с 2015-го в течение трех лет был генеральным прокурором Узбекистана. Ранее занимал пост сенатора Олий Мажлиса Узбекистана.

Ихтиер Абдуллаев был освобожден от должности председателя СГБ 11 февраля этого года. Тогда в пресс-службе президента заявили, что за последний год Абдуллаев перенес две операции на позвоночнике и уволился «по состоянию здоровья». Однако на следующий день источники сообщили о том, что на бывшего главу СГБ завели дело по обвинению в коррупции. Генпрокуратура подтвердила эту информацию лишь спустя четыре месяца.

Источник: СНЦА

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