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Жительница Татарстана с другом насиловала мужчин в сауне

Надругательства они записывали на видео, после чего шантажировали жертву полученной записью, вымогая деньги.

Фото : pixabay.com30 сентября 2019, 08:25

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Женщина искала жертв в соцсетях и приглашала отдохнуть вдвоем в сауне. Затем туда приезжал ее знакомый. Пара удерживала и насиловала мужчин, угрожая ножом.

Надругательства они записывали на видео, после чего шантажировали жертву полученной записью, вымогая деньги. В одном из случаев запрашиваемая злоумышленниками сумма достигала 18 тысяч рублей (107 900 тенге).

Правоохранительные органы установили, что преступники совершили как минимум три нападения.

Расследование завершено, дело направили в Набережночелнинский городской суд. Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы, сексуальном насилии и вымогательстве.


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