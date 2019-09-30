Жительница Татарстана с другом насиловала мужчин в сауне

Надругательства они записывали на видео, после чего шантажировали жертву полученной записью, вымогая деньги.

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Женщина искала жертв в соцсетях и приглашала отдохнуть вдвоем в сауне. Затем туда приезжал ее знакомый. Пара удерживала и насиловала мужчин, угрожая ножом.

Надругательства они записывали на видео, после чего шантажировали жертву полученной записью, вымогая деньги. В одном из случаев запрашиваемая злоумышленниками сумма достигала 18 тысяч рублей (107 900 тенге).

Правоохранительные органы установили, что преступники совершили как минимум три нападения.

Расследование завершено, дело направили в Набережночелнинский городской суд. Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы, сексуальном насилии и вымогательстве.

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