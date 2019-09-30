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Британскую тюрьму обвиняют в истязаниях Ассанжа

Отец Ассанжа заявил, что во время заключения его сталкивается с колоссальными физическими и психологическими страданиями и заметно теряет в весе.

Фото : upweek.ru30 сентября 2019, 09:46

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон назвал условия содержания сына в британской тюрьме Белмарш мучительными, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Отец Ассанжа заявил, что во время заключения его сталкивается с колоссальными физическими и психологическими страданиями и заметно теряет в весе. При встрече в августе его сын дрожал и нервничал.

- Он подвергается всевозможным истязаниям, – уверен Шиптон.

При этом отец Ассанжа не может поверить, что сына продолжают держать в заточении в одной из самых суровых тюрем страны, вопреки призывам ООН к его освобождению. По его мнению, в этой ситуации единственными правонарушителями выступают британское правительство и Королевская прокурорская служба.

Накануне адвокат журналиста Карлос Поведа сообщил, что Ассанж по-прежнему находится в полной изоляции – на межличностный обмен отведен лишь один час в сутки. Он также подчеркнул, что ужасные тюремные условия привели к серьезным проблемам со здоровьем.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.

В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".


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