Пьяного виновника массового ДТП задержали в Алматы

Столкновение сразу нескольких автомашин произошло в ночь на 30 сентября в районе пересечения улиц Джандосова и Айманова.

Пострадавшие в ДТП водители и многочисленные свидетели не дали виновнику аварии сбежать с места происшествия. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sputnik.

Столкновение сразу нескольких автомашин произошло в ночь на 30 сентября в районе пересечения улиц Джандосова и Айманова.

По словам очевидцев, водитель автомашины Volkswagen Golf-2 ехал по улице Джандосова на запад, когда сзади на большой скорости в него врезался Nissan Teana.

От сильного удара водитель автомашины Volkswagen потерял управление и оказался на встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с кроссовером Mitsubishi Outlander.

Сразу после столкновения виновник аварии самостоятельно выбрался из салона автомашины и попытался сбежать с места ДТП. Заметив это, водитель Volkswagen и очевидцы бросились в погоню, которая завершилась очень быстро. Мужчину задержали и удерживали до приезда полицейских.

Выяснилось, владелец Nissan Teana находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадала девушка - водитель кроссовера. Прибывшей бригадой медиков она была осмотрена и госпитализирована.

Разбирательством по факту произошедшего будут заниматься сотрудники отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий департамента полиции Алматы.

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