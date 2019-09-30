Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото из Атырау

Спортсмен посетил Атырау и обратился к казахстанцам.

Хабиб Нурмагомедов выложил фото в Instagram из Атырау, передает Zakon.kz.

Спортсмен посетил Атырау и обратился к казахстанцам.

- Спасибо Братьям за гостеприимство и за хорошее время, еще увидимся, - написал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов был в Атырау 27 сентября в качестве главного гостя на спортивном турнире.

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