Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото из Атырау
Спортсмен посетил Атырау и обратился к казахстанцам.
Фото : @khabib_nurmagomedov30 сентября 2019, 10:58
Хабиб Нурмагомедов выложил фото в Instagram из Атырау, передает Zakon.kz.
Спортсмен посетил Атырау и обратился к казахстанцам.
- Спасибо Братьям за гостеприимство и за хорошее время, еще увидимся, - написал Хабиб.
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Атырау, Казахстан. Спасибо Братьям за гостеприимство и за хорошее время, ещё увидимся ????
Хабиб Нурмагомедов был в Атырау 27 сентября в качестве главного гостя на спортивном турнире.
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