Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото из Атырау

Спортсмен посетил Атырау и обратился к казахстанцам.

Фото : @khabib_nurmagomedov30 сентября 2019, 10:58

Хабиб Нурмагомедов выложил фото в Instagram из Атырау, передает Zakon.kz.

Спортсмен посетил Атырау и обратился к казахстанцам.

- Спасибо Братьям за гостеприимство и за хорошее время, еще увидимся, - написал Хабиб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Атырау, Казахстан. Спасибо Братьям за гостеприимство и за хорошее время, ещё увидимся ????

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 29 Сен 2019 в 2:44 PDT

Хабиб Нурмагомедов был в Атырау 27 сентября в качестве главного гостя на спортивном турнире.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты