Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в Павлодарской области

В 2008 году мужчина был судим за аналогичное преступление.

Фото : eg.ru

В Павлодарской области задержан мужчина за изнасилование несовершеннолетней дочери, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области. - Полицейскими задержан 35-летний житель города Аксу, который 27 сентября около 23.00 часов на окраине города с применением силы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери 2004 года рождения. Несовершеннолетняя обратилась в больницу с травмами. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначена СМЭ, - отметили в пресс-службе. Насильник задержан, водворен в ИВС. Стоит отметить, ранее в 2008 году мужчина был судим за аналогичное преступление. За что отбыл наказание в виде лишения свободы более 8 лет.

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