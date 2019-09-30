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Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в Павлодарской области

В 2008 году мужчина был судим за аналогичное преступление.

Фото : eg.ru30 сентября 2019, 11:41

В Павлодарской области задержан мужчина за изнасилование несовершеннолетней дочери, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

- Полицейскими задержан 35-летний житель города Аксу, который 27 сентября около 23.00 часов на окраине города с применением силы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери 2004 года рождения. Несовершеннолетняя обратилась в больницу с травмами. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначена СМЭ, - отметили в пресс-службе.

Насильник задержан, водворен в ИВС.

Стоит отметить, ранее в 2008 году мужчина был судим за аналогичное преступление. За что отбыл наказание в виде лишения свободы более 8 лет.


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