Постановку оперы Чайковского "Евгений Онегин" представит "Астана Опера" в Красноярске

В репертуар театра опера "Евгений Онегин" вошла недавно, однако уже успела полюбиться публике.

Театр "Астана Опера" примет участие в первом международном фестивале Дмитрия Хворостовского, призванном сохранять и поддерживать культурное наследие выдающегося певца. На сцене Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. Хворостовского 23 и 25 октября казахстанские артисты представят грандиозную постановку оперного шедевра П. Чайковского "Евгений Онегин", а 24 октября в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии публике будет предложена увлекательная симфоническая программа, сообщает Zakon.kz.

В репертуар театра опера "Евгений Онегин" вошла недавно, однако уже успела полюбиться публике. И неудивительно, ведь гениальная музыка П. Чайковского, в которой тонко отражены душевные переживания лирических героев, вот уже почти полтора столетия трогает сердца слушателей. Состав постановочной группы возглавил главный дирижер театра "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев.

Музыкальный руководитель спектакля уже много раз дирижировал этой оперой в разных уголках мира, в том числе в Большом театре России, на гастролях в Тель-Авиве, а в следующем году будет дирижировать ею в Финской национальной опере в Хельсинки.

- Очень приятно, что нас пригласили на фестиваль, посвященный великому певцу Дмитрию Хворостовскому. Мы представим новую постановку оперы "Евгений Онегин", это интересный, зрелищный, ассоциативный и символический спектакль. Дмитрий Хворостовский исполнял заглавную партию в шедевре П. Чайковского на лучших сценах мира, его интерпретацию образа можно смело назвать эталонной, и для наших баритонов будет большой честью предложить свое видение роли. Выступление в Красноярске, родном городе выдающегося вокалиста, жители которого искренне его любили, тоже является знаковым событием для труппы. В гастрольную программу также вошел симфонический концерт. Для коллектива "Астана Опера" очень важна популяризация казахской классической музыки за рубежом, поэтому мы познакомим красноярских слушателей с прекрасными произведениями казахстанских композиторов XX века, - отметил маэстро Алан Бурибаев.

Вдохновившись высотой чувств и поэтичностью души пушкинской Татьяны, воспетой великим композитором в партитуре, режиссер-постановщик Давиде Ливермор предложил свое уникальное видение оперы П. Чайковского. Сценограф-постановщик – Франческо Калканини. Художники по костюмам – Софья Тасмагамбетова, Павел Драгунов. Хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, хореограф-постановщик – Елена Шерстнева, художник по свету – Винченцо Рапони, технический руководитель проекта – Виктор Караре.

Главные партии исполнят яркие ведущие солисты театра "Астана Опера": Татьяна – Айгуль Ниязова, Галина Чеплакова, Евгений Онегин – Талгат Мусабаев, Сундет Байгожин. Владимир Ленский – Медет Чотабаев, Жан Тапин, Ольга – Татьяна Вицинская, Дина Хамзина, Князь Гремин – Барсег Туманян, Евгений Чайников. Ларина – Гульжанат Сапакова, Маргарита Дворецкая, Няня – Салтанат Муратбекова, Трике – Рамзат Балакишиев, Беимбет Танарыков, Зарецкий – Жанат Шыбыкбаев, Ержан Саипов, Ротный – Шынгыс Расылхан, Магжан Аманжолов.

Помимо участия в оперном спектакле, Симфонический оркестр и хор "Астана Опера" представят на фестивале захватывающую симфоническую программу. В виртуозном исполнении музыкантов прозвучат инструментальные произведения казахстанских классиков и современных авторов, такие как "Праздничная" Еркегали Рахмадиева, "Қыз Қуу" Тлеса Кажгалиева, Адажио из балета "Воздушное кочевье" Актоты Раимкуловой, а также сочинения зарубежных композиторов.

Концерт для скрипки с оркестром, III часть Газизы Жубановой представит блистательная молодая скрипачка лауреат X Международного юношеского конкурса им. П. Чайковского Акбике Алги. Жителям и гостям Красноярска также будет предложено насладиться звучанием казахских народных инструментов, солисты Руслан Баймурзин (домбра), Саджана Мурзалиева (кобыз) предложат яркую трактовку произведения Толегена Мухамеджанова "Родная земля". "Волю к жизни" Рахат-Би Абдысагина и Концерт для фортепиано с оркестром № 5 ми-бемоль мажор, ор.73 Людвига ван Бетховена музыканты оркестра исполнят в сотворчестве с пианистом Львом Винокуром (Россия-Германия). Вечер завершит номер «Половецкие пляски» из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина.

Несомненно, что гастроли "Астана Опера" в Красноярск будут способствовать расширению культурных связей между Казахстаном и Россией. Выступления пройдут в рамках программы "Рухани жаңғыру" при содействии Министерства культуры и спорта РК.

Начало мероприятий в 19.00.

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