Токаев назначил новых послов в ряде стран
Также произошли новые назначения в посольствах Венгрии и Сербии.
Касым-Жомарт Токаев назначил послов в ряде стран, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
- Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Словацкой Республике по совместительству;
Батрашев Даулет Касекенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Португальской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Румынии;
Рустемов Нурбах Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Венгрии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сербия, Бывшей Югославской Республике Македония по совместительству;
Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии;
Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия;
Буршаков Сатыбалды Ересович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества Арын Берик Сакбайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Есбулатова Раушан Какимсеитовна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству, - говорится в сообщении.
Также стало известно об освобождении нескольких послов.
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике Галиев Жан Сержанович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике по совместительству;
Куанышев Дулат Оразбекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.
Распоряжением Главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович освобожден от должности заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, - говорится в официальном сообщении.
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