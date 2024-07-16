Токаев назначил новых послов в ряде стран

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в двух государствах – Венгрии и Албании, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие указы 16 июля 2024 года опубликовали на сайте Акорды.

"Указом главы государства Сапарбекулы Абзал назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Венгрии", – следует из документа.

Фото: Telegram/pressmfakz

Другим указом президента Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобожден от должности посла РК в Венгрии.

Абзал Сапарбекулы родился 6 августа 1975 года в Жамбылской области. В 1999 году окончил Ближневосточный технический университет в Анкаре (специальность "Международные отношения"), в 1993 году – Центр обучения турецкому языку. Трудовую деятельность начал с должности референта, атташе Министерства иностранных дел РК (2000-2003). Затем работал в посольстве РК в Турции (2003-2008), НК "Қазақстан темір жолы" (2008), представительстве РК при Европейском отделении ООН в Женеве (2008-2011), Тюркском совете (2011-2014), Совете сотрудничества тюркоязычных государств / Тюркский совет в Стамбуле (2014-2017). С апреля 2017 года по март 2022 года был послом РК в Турции.

С апреля 2022 года по апрель 2024-го он занимал должность президента фонда "Отандастар".

"Указом главы государства Айсариев Искандер Жусупулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Албания", – говорится в следующем документе.

Фото: Telegram/pressmfakz

А другим указом президента посол РК в Турции Сапиев Еркебулан Оналбекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Албания по совместительству.

Искандер Айсариев родился 28 марта 1976 года в Алматы. В 1998 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая (специальность "Международные отношения"). Трудовую деятельность начал в 1999 году с работы в системе МИД РК, где проработал до 2015-го. Затем был заместителем шефа Службы государственного протокола МИД РК (2015-2019), руководителем Службы государственного протокола МИД РК (07.2019 – 04.2023).

С апреля 2023 года он занимал должность посла по особым поручениям МИД РК.

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