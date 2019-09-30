146 операций и "Злой казах". Даулбаев рассказал о мошенничестве Аблязова

Преследовали и будем преследовать.

Бывший генеральный прокурор Асхат Даулбаев рассказал о мошеннических схемах Мухтара Аблязова, сообщает Zakon.kz.

Даулбаев сообщил детально о расследовании. Также он уточнил, что создавалось огромное количество фирм-однодневок, через которые выводились огромные суммы и банку наносился ущерб.

- В Алматы по проспекту Абая мы нашли один офис, в котором находились десятки компьютеров. За один рабочий день там было проведено 146 операций, связанных с акциями банка. Существовала целая индустрия, которая занималась незаконным выводом капитала. Фактически, это была финансовая пирамида. Выдавались огромные кредиты под несуществующие залоги. К примеру, залогом являлась продукция, которая находится в пути. Речь идет о миллиардных кредитах. На моей памяти, в Казахстане состоялось 4 приговоров: руководители компаний, занимавшиеся незаконной деятельностью были осуждены. Они выполняли все поручения Аблязова, - рассказал он.

По его словам, в истории было известно пять подобных случаев, где фигурировала такая значительная сумма (7,5 млрд долларов).

- Сказать, что государство не должно принимать меры по возврату этих сумм, прекратить его преследовать - это полный абсурд. К слову, помощником Аблязова был Александр Белов, которого осудили в России на 3,5 года по обвинению в экстремистской деятельности и разжигании межнациональной розни в России, - отметил Даулбаев.

Кроме того, экс-генпрокурор рассказал о проекте "Злой казах".

- Похищенные средства были направлены на разжигание межнациональной розни в Казахстане для того, чтобы создать атмосферу недоверия и нестабильности в стране. На тот момент было выпущено более 2 тысяч анкет и проведен семинар в Кыргызстане. Привлекали лиц, не имеющих работы, которые нуждались в материальной поддержке. Тем самым Аблязов хотел, чтобы они искали виновных среди лиц другой национальности, во власти. Посмотрите на что направлена деятельность ДВК? Дестабилизация, манипуляция, обман простых людей. Простыми словами он пытается увести внимание от своей персоны, - заключил Даулбаев.

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