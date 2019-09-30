МВД: Полностью отменяется выдача адресных справок

МВД интегрировало свои базы данных с другими государственными органами.

МВД перевело в электронный формат выдачу данных о регистрации граждан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отмечают, что выдача данных о регистрации граждан является одной из самых востребованных государственных услуг.

- Ежегодно населением запрашивается более 10 миллионов адресных справок в государственные органы и организации для получения документов, льгот, пособий и других услуг. При устройстве на работу, в школы, детсады, поликлиники, банки и т.д. граждане вынуждены постоянно обращаться в ЦОН, госорганы, терять время в очередях. МВД интегрировало свои базы данных с другими государственными органами, что упростило механизм оказания государственных услуг населению. В частности, полностью отменяется выдача адресных справок, так как эти данные есть уже в базах всех госорганов, - сообщили в МВД.

Для исключения бумажной волокиты и сокращения времени получения госуслуг адресная справка теперь запрашиваться не будет.

- Сейчас вносятся соответствующие поправки в нормативно-правовые акты. При этом сами граждане сведения об адресе регистрации могут проверять у себя в личном кабинете на портале "электронного правительства". Собственники жилья также могут проверить через портал или мобильное приложение "электронного правительства" сведения о лицах, зарегистрированных у них по адресу. Отмена выдачи адресных справок сократит излишний бумажный документооборот и необходимость гражданам обращаться в ЦОНы за справками, - резюмировали в МВД.

Кроме того, МВД упростило и оптимизировало ряд других государственных услуг, связанных с регистрацией граждан.

- До конца года, в рамках программы "Цифровой Казахстан", МВД планирует перевести в электронный формат еще восемь услуг населению. Таким образом, порядка 90% государственных услуг, оказываемых населению МВД, будут автоматизированы, - добавили там.

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